КрАЗи отримають новий двигун: завод планує оновити популярні вантжівки

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 259 Коментарів: 2

Оновлена модель КрАЗ-63221 з новим двигуном буде готова вже найближчим часом

«АвтоКрАЗ» збирається оновити одну з найпопулярніших моделей вантажівок. Детальніше про це начальник експериментального цеху Валентин Овдієнко розповів виданню Autoconsulting . За його словами, зараз завод готує оновлену модель повноприводного шассі КРАЗ-63221.

- Головна новація - встановлення дизельного двигуна Cummins. Гальмівна система Полтавського автоагрегатного заводу, уся система охолодження від Сумського авторемонтного заводу, - розповідає пан Овдієнко, - Мости, підвіска, рама - усе це власного виготовлення, ливарну продукцію для виготовлення важких вузлів поки що отримуємо частково з Харкова, часково зі Смели.

Оновлена модель КрАЗ-63221 з новим двигуном буде готова вже найближчим часом.

КрАЗ вже експериментував зі встановленням двигунів Cummins на свої вантажівки замість російських ЯМЗ, але потім перейшов на комплектацію китайськими силовими агрегатами Weichai. Рішення шукати ще одного постачальника силових агрегатів цілком виправдане, адже зараз двигуни Weichai почали виготовляти в Білорусії, і цей виробник отримав ексклюзивні права на постачання в регіоні.

Таким чином, кременчуцький завод почав заздалегідь шукати альтернативні канали поставки двигунів для своїх вантажівок.



