1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

КрАЗи отримають новий двигун: завод планує оновити популярні вантжівки

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 259 Коментарів: 2

 

Оновлена модель КрАЗ-63221 з новим двигуном буде готова вже найближчим часом

«АвтоКрАЗ» збирається оновити одну з найпопулярніших моделей вантажівок. Детальніше про це начальник експериментального цеху Валентин Овдієнко розповів виданню Autoconsulting. За його словами, зараз завод готує оновлену модель повноприводного шассі КРАЗ-63221.

- Головна новація - встановлення дизельного двигуна Cummins. Гальмівна система Полтавського автоагрегатного заводу, уся система охолодження від Сумського авторемонтного заводу, - розповідає пан Овдієнко, - Мости, підвіска, рама - усе це власного виготовлення, ливарну продукцію для виготовлення важких вузлів поки що отримуємо частково з Харкова, часково зі Смели.

Оновлена модель КрАЗ-63221 з новим двигуном буде готова вже найближчим часом.

КрАЗ вже експериментував зі встановленням двигунів Cummins на свої вантажівки замість російських ЯМЗ, але потім перейшов на комплектацію китайськими силовими агрегатами Weichai. Рішення шукати ще одного постачальника силових агрегатів цілком виправдане, адже зараз двигуни Weichai почали виготовляти в Білорусії, і цей виробник отримав ексклюзивні права на постачання в регіоні.

Таким чином, кременчуцький завод почав заздалегідь шукати альтернативні канали поставки двигунів для своїх вантажівок.


3
Автор: Тамара Зінченко Фото: Autoconsulting
Теги: КрАЗ двигун оновлення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

5
Voron Black:
Сьогодні, 09:26

🤣 ржу - не могу. Работники КрАЗа как бывшие так и настоящие меня поймут.


6 1
142
1
andre2102:
Сьогодні, 10:55

такой завод и так прос...ли , обидно 


3 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх