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Кременчук, Споживач

Із Казахстану вивидять іноземні війська: у Кременчуці запрацювало відслідковування транспорту

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 164

Проте в InfoBus не відслідковується весь транспорт

Сьогодні, 11 січня, президент Казахстану повідомив про завершення місії ОДКБ. У містах Казахстану частково повертають інтернет й запрацювали сервери. Один з яких повязаний із Кременчуком - програмою, яка відслідковує рух транспорту у нашому місті. 

Так сьогодні кременчужани через програму InfoBus можуть відслідувати рух транспорту у Кременчуці. Нагадаємо, що з 6 січня через протести у Казахстані перестала працювати програма InfoBus, за допомогою якої можна відстежувати рух громадського транспорту, адже її сервери фізично знаходяться в Казахстані.

Через протести в Казахстані не можна відстежити громадський транспорт у Кременчуці

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Казахстан транспорт
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