Із Казахстану вивидять іноземні війська: у Кременчуці запрацювало відслідковування транспорту

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 164

Сьогодні, 11 січня, президент Казахстану повідомив про завершення місії ОДКБ. У містах Казахстану частково повертають інтернет й запрацювали сервери. Один з яких повязаний із Кременчуком - програмою, яка відслідковує рух транспорту у нашому місті.

Так сьогодні кременчужани через програму InfoBus можуть відслідувати рух транспорту у Кременчуці. Нагадаємо, що з 6 січня через протести у Казахстані перестала працювати програма InfoBus, за допомогою якої можна відстежувати рух громадського транспорту, адже її сервери фізично знаходяться в Казахстані.