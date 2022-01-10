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Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

Віцемерка Усанова купила «під ялинку» квартиру за 16 тисяч доларів

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 2 191 Коментарів: 8

 

Квартира площею 72,4 кв метра

Віцемерка Ольга Усанова 28 грудня придбала квартиру площею 72,4 кв метра. Про це стало відомо із Єдиного державного реєстру декларацій НАЗК — пані Усанова 4 січня подала декларацію про суттєві зміни в майновому стані, вказавши вартість квартири на дату набуття - 434 400 грн (еквівалент 16 тисяч доларів). Продавець квартири — Дворецькова Ганна.

У соцмережах обговорюють, що ця квартира — у новобудові, однак адреса в реєстрі НАЗК не вказується — це конфіденційна інформація.


 

Відповідно до декларації про доходи за 2020 рік, сума зарплати та заощаджень віцемерки Ольги Усанової перетнула 1,3 млн грн. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Усанова квартира
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Коментарі: 8

615
JJAbrams:
Сьогодні, 12:43

16тыс в новострое. А что прокуратура? Молчит?


45 1
150
DarkFolko:
Сьогодні, 12:47

Покажите мне этот новострой, я тоже там куплю, это будет куда выгодней чем покупка в хрущевке за 18к$ меньшей площади


39 0
177
belka2:
Сьогодні, 12:54

Новубудова в тому році це мін 16-17тис за квадрат . Підскажіть де вона купувала за 6тис за квадрат і я куплю собі дві))


32 0
89
waxettio:
Сьогодні, 13:09

фиолетовые ****, были бы средние века вас бы сожгли или повесели бы!!!


19 0
26
Малыш:
Сьогодні, 13:20

Готов выкупить у нее за 20 тыс. Пусть женщина заработает


21 1
343
Olexander:
Сьогодні, 14:19

Цитата: JJAbrams
А что прокуратура? Молчит?
в долі ))

Ви думаєте ,дозволи різні просто так даються ?))) "Своя людина " в міськвиконкомі отримала "винагороду" .Далі буде ..


8 0
880
evil:
Сьогодні, 15:17

Они все до единого в декларациях и авто свои указавают с смешным ценником ниже рынка...

 


5 0
218
1
ags:
Сьогодні, 15:25

А все остальные не занижают ценник при покупке? Все испарвно платят налоги купли-продажи от полной стоимости? Не разбивают платежи по 299тыс, чтоб фин.мониторинг не цеплялся? Просто это публичные особи и палят это дело, а остальные по тихой мутки мутят.

 

Цитата: JJAbrams
16тыс в новострое. А что прокуратура? Молчит?

 

Даже если дело открыть, факт покупки по заниженной стоимости не доказуем. Там в договоре будет указана цифра оплаченная, а то что наличкой донесли - никак не проверишь, при всём желании. Так что, всё что мы можем - возмущаться в комментариях.


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