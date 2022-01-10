Віцемерка Усанова купила «під ялинку» квартиру за 16 тисяч доларів

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 2 191 Коментарів: 8

Віцемерка Ольга Усанова 28 грудня придбала квартиру площею 72,4 кв метра. Про це стало відомо із Єдиного державного реєстру декларацій НАЗК — пані Усанова 4 січня подала декларацію про суттєві зміни в майновому стані, вказавши вартість квартири на дату набуття - 434 400 грн (еквівалент 16 тисяч доларів). Продавець квартири — Дворецькова Ганна.

У соцмережах обговорюють, що ця квартира — у новобудові, однак адреса в реєстрі НАЗК не вказується — це конфіденційна інформація.





Відповідно до декларації про доходи за 2020 рік, сума зарплати та заощаджень віцемерки Ольги Усанової перетнула 1,3 млн грн.