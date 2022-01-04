Чи правда, що молокозавод та «Рошен» у Кременчуці призупинили роботу: перевіряємо чутки

Інформація про зупинку молокозаводу не підтвердилася, а «Рошен» таки призупинив виробництво до 10 січня на технологічні роботи
Містом ширяться чутки про те, що кременчуцький молокозавод компанії «Данон» та кондитерська фабрика «Рошен» зупинили виробництво у зв’язку з високими цінами на газ. ТЪ перевіряв цю інформацію – і її підстави.
Кондитерська фабрика у Кременчуці, що входить у корпорацію «Рошен», призупинила роботу. Цю інформацію підтвердив керівник управління економіки виконкому Микола Здойма. Підприємство поінформувало виконком, що виробництво призупинене на технологічні роботи із 27 грудня, і воно відновить роботу з 10 січня.
Раніше (23 грудня) керівник Асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк зробив заяву, що виробники солодощів призупиняють виробництво частини асортименту через надвисокі ціни на газ. До Асоціації входить і Кременчуцька кондфабрика.
Зокрема, пан Балдинюк повідомив, що 22 грудня ціна газу на біржі вже перетнула межу в 73 тис грн. У зв’язку з цим, частина компаній галузі вже повідомили Асоціації про плани повністю або частково згортати виробництво продукції.
За даними управління економіки виконкому, у січні-листопаді 2021 року виробництво продукції на кондфабриці «Рошен» у Кременчуці скоротилося на 19,4% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.
Від робітників молокозаводу стало відомо, що керівництво, навпаки заспокоїло працівників повідомленнями, що підприємство працює у звичайному режимі. Цю ж інформацію підтвердили у відділі економічного розвитку виконкому, де збирали дані про роботу підприємств у січні. Підставою ж чуток могла стати заява Національної асоціації молочників України «Укрмолпром» з приводу високих цін на газ, оприлюднена 29 грудня. Молочники попередили про скорочення виробництва та попросили прем’єр-міністра Шмигаля встановити їм ціну на газ на рівні 16,80 грн/м3 з ПДВ – інакше молочна продукція стане недоступною за ціною для споживачів.
В «Укрмолпромі» пояснили, що підприємства змушені скорочувати виробництво – адже у зв'язку з високими цінами на газ зросли й ціни на молокопродукти – і падає попит споживачів. Текст заяви «Укрмолпрому», розміщений у фейсбуку (якщо хочете з ним ознайомитись - розгорніть, - ред.).
Проте, за даними управління економіки виконкому, у січні-листопаді 2021 року кременчуцький молокозавод спрацював на рівні 2020 року - тобто виробництво не скорочував (даних за грудень поки що немає).
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