Чи правда, що молокозавод та «Рошен» у Кременчуці призупинили роботу: перевіряємо чутки

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 4 289 Коментарів: 8

Містом ширяться чутки про те, що кременчуцький молокозавод компанії «Данон» та кондитерська фабрика «Рошен» зупинили виробництво у зв’язку з високими цінами на газ. ТЪ перевіряв цю інформацію – і її підстави.

Кременчуцька кондфабрика «Рошен» призупинила роботу

Кондитерська фабрика у Кременчуці, що входить у корпорацію «Рошен», призупинила роботу. Цю інформацію підтвердив керівник управління економіки виконкому Микола Здойма. Підприємство поінформувало виконком, що виробництво призупинене на технологічні роботи із 27 грудня, і воно відновить роботу з 10 січня.

Раніше (23 грудня) керівник Асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк зробив заяву, що виробники солодощів призупиняють виробництво частини асортименту через надвисокі ціни на газ. До Асоціації входить і Кременчуцька кондфабрика.

Зокрема, пан Балдинюк повідомив, що 22 грудня ціна газу на біржі вже перетнула межу в 73 тис грн. У зв’язку з цим, частина компаній галузі вже повідомили Асоціації про плани повністю або частково згортати виробництво продукції.

«Кондитерські підприємства вже кілька місяців балансували на межі рентабельності через надвисокі ціни на газ та зростання вартості всіх інших складових собівартості продукції. Адже вартість газу в цьому році зростала щомісяця починаючи з січня, коли його вартість для виробників складала 5,9 тис грн…А при вартості газу для виробничих потреб в 73 тис. грн. за тисячу кубометрів кондитерським компаніям простіше взагалі згорнути виробництво, адже при такій собівартості продукція буде незатребуваною ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках», – пояснив О.Балдинюк.

За даними управління економіки виконкому, у січні-листопаді 2021 року виробництво продукції на кондфабриці «Рошен» у Кременчуці скоротилося на 19,4% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Молокозавод працює, хоча обсяги виробництва скорочуються

Від робітників молокозаводу стало відомо, що керівництво, навпаки заспокоїло працівників повідомленнями, що підприємство працює у звичайному режимі. Цю ж інформацію підтвердили у відділі економічного розвитку виконкому, де збирали дані про роботу підприємств у січні. Підставою ж чуток могла стати заява Національної асоціації молочників України «Укрмолпром» з приводу високих цін на газ, оприлюднена 29 грудня. Молочники попередили про скорочення виробництва та попросили прем’єр-міністра Шмигаля встановити їм ціну на газ на рівні 16,80 грн/м3 з ПДВ – інакше молочна продукція стане недоступною за ціною для споживачів.

В «Укрмолпромі» пояснили, що підприємства змушені скорочувати виробництво – адже у зв'язку з високими цінами на газ зросли й ціни на молокопродукти – і падає попит споживачів. Текст заяви «Укрмолпрому», розміщений у фейсбуку (якщо хочете з ним ознайомитись - розгорніть, - ред.).

«На сьогодні в молокопереробній галузі склалась дуже складна цінова ситуація. Продажі продукції на внутрішньому ринку скорочуються. Шалене зростання цін на енергоносії, яке відбувається в поточному році, призводить до стрімкого зростання цін на сире молоко і молочні продукти. Торговельні мережі, які зобов’язані декларувати роздрібні ціни, відтермінують поставки продукції. Підприємства вимушені скорочувати виробництво, відмовлятись від закупівлі молока. Швидке переобладнання котелень на інші види палива потребує додаткових коштів і часу. У порівнянні з минулим роком ціни на енергоносії в середньому зросли на: природній газ більше, ніж в 10 разів, до 52 грн/м3 і більше; електроенергію в 2,8 рази, до 2,82 грн/кВт; Раніше Уряд для сільгоспвиробників молока та молокопереробних підприємств встановлював пільгові тарифи на електроенергію, газ, паливо. Зараз такої пільги немає. Молочні продукти, в основному, відносяться до першочергових продуктів, які рекомендовано МОЗ включати до щоденного раціону харчування дітей, вразливої категорії споживачів. При фізіологічній нормі споживання - 380 кг на особу в рік, у 2020 році продукції промислового виробництва спожито 85 кг на особу в рік; у 2021 році споживання буде ще менше. Продукція вітчизняних виробників недоступна для споживача. З метою забезпечення доступності населення країни молочними продуктами, прохання до керівників Уряду прийняти рішення щодо зниження цін на газ для молокопереробних підприємств до рівня, який визначений для споживачів відповідно до постанови КМУ №809 від 30.09.2015 (зі змінами внесеними постановою КМУ від 25.20.21 №1102), до 16,80 грн/м3 з ПДВ».

Проте, за даними управління економіки виконкому, у січні-листопаді 2021 року кременчуцький молокозавод спрацював на рівні 2020 року - тобто виробництво не скорочував (даних за грудень поки що немає).