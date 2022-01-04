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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Чи правда, що молокозавод та «Рошен» у Кременчуці призупинили роботу: перевіряємо чутки

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 4 289 Коментарів: 8

 

Інформація про зупинку молокозаводу не підтвердилася, а «Рошен» таки призупинив виробництво до 10 січня на технологічні роботи

Містом ширяться чутки про те, що кременчуцький молокозавод компанії «Данон» та кондитерська фабрика «Рошен» зупинили виробництво у зв’язку з високими цінами на газ. ТЪ перевіряв цю інформацію – і її підстави.

Кременчуцька кондфабрика «Рошен» призупинила роботу

Кондитерська фабрика у Кременчуці, що входить у корпорацію «Рошен», призупинила роботу. Цю інформацію підтвердив керівник управління економіки виконкому Микола Здойма. Підприємство поінформувало виконком, що виробництво призупинене на технологічні роботи із 27 грудня, і воно відновить роботу з 10 січня.

Раніше (23 грудня) керівник Асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк зробив заяву, що виробники солодощів призупиняють виробництво частини асортименту через надвисокі ціни на газ. До Асоціації входить і Кременчуцька кондфабрика.

Зокрема, пан Балдинюк повідомив, що 22 грудня ціна газу на біржі вже перетнула межу в 73 тис грн. У зв’язку з цим, частина компаній галузі вже повідомили Асоціації про плани повністю або частково згортати виробництво продукції.

«Кондитерські підприємства вже кілька місяців балансували на межі рентабельності через надвисокі ціни на газ та зростання вартості всіх інших складових собівартості продукції. Адже вартість газу в цьому році зростала щомісяця починаючи з січня, коли його вартість для виробників складала 5,9 тис грн…А  при вартості газу для виробничих потреб в 73 тис. грн. за тисячу кубометрів кондитерським компаніям простіше взагалі згорнути виробництво, адже при такій собівартості продукція буде незатребуваною ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках», – пояснив О.Балдинюк.

За даними управління економіки виконкому, у січні-листопаді 2021 року виробництво продукції на кондфабриці «Рошен» у Кременчуці скоротилося на 19,4% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Через здорожчання газу зупиняє свою роботу Пирятинський сирзавод

Молокозавод працює, хоча обсяги виробництва скорочуються

Від робітників молокозаводу стало відомо, що керівництво, навпаки заспокоїло працівників повідомленнями, що підприємство працює у звичайному режимі. Цю ж інформацію підтвердили у відділі економічного розвитку виконкому, де збирали дані про роботу підприємств у січні. Підставою ж чуток могла стати заява Національної асоціації молочників України «Укрмолпром» з приводу високих цін на газ, оприлюднена 29 грудня. Молочники попередили про скорочення виробництва та попросили прем’єр-міністра Шмигаля встановити їм ціну на газ на рівні 16,80 грн/м3 з ПДВ – інакше молочна продукція стане недоступною за ціною для споживачів.

В «Укрмолпромі» пояснили, що підприємства змушені скорочувати виробництво – адже у зв'язку з високими цінами на газ зросли й ціни на молокопродукти – і падає попит споживачів. Текст заяви «Укрмолпрому», розміщений у фейсбуку (якщо хочете з ним ознайомитись - розгорніть, - ред.).

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Проте, за даними управління економіки виконкому, у січні-листопаді 2021 року кременчуцький молокозавод спрацював на рівні 2020 року  - тобто виробництво не скорочував (даних за грудень поки що немає).

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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: молокозавод Рошен виробництво зупинка обсяги виробництва
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Коментарі: 8

4 048
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:34

а ви ще перевірте на ТЄЦ , наприклад. Чим там палять котли, та за шо ми платимо-за газ, чи мазут в формулі розрахунку тарифу на тепло, та горячу воду. Та чим дихаємо.


16 3
2
Kremen.Estate:
Сьогодні, 12:51

Цитата: zzzzzz

а ви ще перевірте на ТЄЦ , наприклад. Чим там палять котли, та за шо ми платимо-за газ, чи мазут в формулі розрахунку тарифу на тепло, та горячу воду. Та чим дихаємо.

 

Топят там мазутом. Это видно и из трубы, и из отчетов самой ТЭЦ kremtec.com.ua/wordpress/info/pienergy2021/


6 0
216
1
ags:
Сьогодні, 13:28

Это только начало. Думаете, что сйечас стало плохо жить? Через пару лет увидим, когда закроются остатки предприятий, построенных в совке, сократятся остатки школ и садов, болниц и воинских частей. Из-за недофинансирования начнут выходить из строя ГЭС, ТЭЦ. Заоблачые цены добьют окончательно малый и средний бизнес. Уже сейчас многие магазины и офисы сворачиваются из-за огромных цен на отопление. Всё это мы выбороли в 2014 году, под красивые сказки о зарплатах Европейских, рынках сбыта, модернизации производст и инвестиций. Лес вывозят, землю распродают, дороги и мосты строят иностранные компании. Любые инвестиции выдавливает олигархат местный. Почитайте как в Никополе выдавили канадскую компанию построивших солнечную электростанцию. Хоть кто-то инвестирует после этого сюда средства? Эх... как же грустно за родную Украину


11 9
872
evil:
Сьогодні, 13:37

Цитата: ags
Почитайте как в Никополе выдавили канадскую компанию построивших солнечную электростанцию

А кто выдавил? Вы уж договаривайте...Озвучьте конкретную фамилию. Это ж не секрет Полишинеля...Может быть конкретно в этом случае виноват 2019 год, а не 2014?

Цитата: ags
Из-за недофинансирования начнут выходить из строя ГЭС, ТЭЦ.

И не только! Почему не упомянули АЭС? И кто же это сделал? Не те ли "кожен з нас президент"? Не?

Цитата: ags
Всё это мы выбороли в 2014 году, под красивые сказки о зарплатах Европейских, рынках сбыта, модернизации производст и инвестиций.

Все это семдесят три процента просрали в 2019...вместе со своими квартальными полудурками...

 

 

 

 

 

 


7 9
2
Kremen.Estate:
Сьогодні, 13:40

Цитата: ags
Почитайте как в Никополе выдавили канадскую компанию построивших солнечную электростанцию

 

Эх, побольше б СЭС повыдавливали.


4 2
216
1
ags:
Сьогодні, 14:06

Цитата: evil
А кто выдавил? Вы уж договаривайте...Озвучьте конкретную фамилию. Это ж не секрет Полишинеля...Может быть конкретно в этом случае виноват 2019 год, а не 2014?

 

Почитайте статьи из интернета или видосы новостные посмотрите, там написано кто выдавливал по их мнению. Я лично такой информацией не владею, потому, озвучил лишь факт состоявшегося действия. В отличии от украинских СМИ не могу озвучить что попало, не проверив это дело.

 

Цитата: evil
И не только! Почему не упомянули АЭС? И кто же это сделал? Не те ли "кожен з нас президент"? Не?

 

Хочется верить, что у них хватит ума АЭС поддерживать в рабочем состоянии, так как это отразится на всём континенте, в случае аварии.

 

Цитата: evil
Все это семдесят три процента просрали в 2019...вместе со своими квартальными полудурками...

 

Я в эти 73% не вхожу. А путь развала страны начали не в 19 году. Этот лишь продолжил в удвоенном темпе.


6 2
4 048
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:24

Цитата: ags
Почитайте статьи из интернета или видосы новостные посмотрите, там написано кто выдавливал по их мнению. Я лично такой информацией не владею, потому, озвучил
то что в голову пришло? инвестняни видимо кончились, а их обещал каждому инвестору в 19 году лично нелох, а выбороли почему то в 14smile,

Солнечная электростанция, в которую канадский инвестор вложил миллионы долларов, более года отсоединена от электросети в Никополе. Подключить станцию не дает местный ферросплавный завод группы "Приват",

эх как негигеенично получилось,да?

Цитата: ags
Я в эти 73% не вхожу.
и вообще внеполитики


2 5
216
1
ags:
Сьогодні, 14:35

Цитата: zzzzzz
и вообще внеполитики

 

Да, почему же? Просто не голосовал за Зеленского. Потому не вхожу в те 73%, которые выбрали его.

 

Цитата: zzzzzz
то что в голову пришло?


Вашу любовь к Пете уже многие заметили в комментариях под множеством других постов, хватит уже его выгораживать. И, не делайте столь резкий акцент на 14м году. Развал начался задолго до этого. Примерно со времён сдачи ядерного оружия, хотя, глядя на современный политикум, может оно и к лучшему.


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