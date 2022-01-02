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Кременчук

У Кременчуці у 2022 році, як і у минулому, першим народився хлопчик

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 765

 

У перший день 2022 року з'явилися на світ також дві дівчинки

У Кременчуці у 2022 році, як і у минулому, першим народився хлопчик. Про це повідомила пресслужба мерії нашого міста.

2 січня міський голова Віталій Малецький завітав до міського пологового будинку та пологового відділення лікарні «Правобережна», щоб привітати родини, у яких у новорічну ніч та 1 січня з'явилися діти. Первістками у новому році стали один хлопчик та дві дівчинки.

Першим о 3.10 у пологовому відділенні лікарні «Правобережна» у родині кременчужан народився хлопчик. Одна з дівчаток, що в перший день 2022 року побачила світ, також народилася у «Правобережній» ввечері цього дня (о 20.34). А друга дівчинка з'явилася на світ у міському пологовому будинку о 6.10. Батьки новонароджених дівчаток – мешканці Кременчуцького району, сіл Чечелеве та Недогаки.

У подарунок від міської влади усі молоді родини отримали грошові сертифікати: родина хлопчика – 15 000 грн, родини дівчат – по 5000 грн, а також букети квітів для мам. Мер передав подарунки сім'ям новонароджених малят через головних лікарів медзакладів.

Керівник міста зазначив, що символічно, що батьки двох новонароджених живуть у прилеглих до Кременчука районах, тож наше місто дійсно стало центром Кременчуцького госпітального округу і надає медичну допомогу не тільки містянам, а й жителям інших населених пунктів.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: перинатальний центр новонароджені діти батьки сертифікати лікарня Правобережна
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