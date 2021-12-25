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Кременчук, Коронавірус / Карантин

COVID-19 діагностували ще у 36 кременчужан

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 576

 

На жаль, внаслідок тяжкого перебігу хвороби померло троє мешканців міста, усі невакциновані

Протягом доби 24 грудня у Кременчуці зареєстрували 36 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Захворіли двадцять чотири жінки віком від 39 до 86 років, одинадцять чоловіків віком від 44 до 75 років та один підліток 16 років.
25 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 11 - в інфекційних шпиталях, з них один вакцинований.
Всього в інфекційних шпиталях перебуває 121 пацієнт.
За добу одужало 176 пацієнтів.
На жаль, внаслідок тяжкого перебігу хвороби померли дві жінки віком 57 і 83 роки та 46-річний чоловік, усі невакциновані.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 статистика
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