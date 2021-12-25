COVID-19 діагностували ще у 36 кременчужан

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 576

Протягом доби 24 грудня у Кременчуці зареєстрували 36 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Захворіли двадцять чотири жінки віком від 39 до 86 років, одинадцять чоловіків віком від 44 до 75 років та один підліток 16 років.

25 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 11 - в інфекційних шпиталях, з них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях перебуває 121 пацієнт.

За добу одужало 176 пацієнтів.

На жаль, внаслідок тяжкого перебігу хвороби померли дві жінки віком 57 і 83 роки та 46-річний чоловік, усі невакциновані.



