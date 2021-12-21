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Кременчук, Споживач

Тариф на тепло від кременчуцького КП «Теплоенерго» знову зросте: на скільки й для кого

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 432 Коментарів: 1

  

Підприємство кличе на слухання 23 грудня 

Комунальне підприємство «Теплоенерго» оголосило про намір змінити тарифи на свої послуги. Запропоновані зміни назвали коригуванням — фактично ж це підвищення тарифів, які виконком ухвалив нещодавно, 25 жовтня.

Тариф підвищується для всіх споживачів — проте продовжує діяти меморандум, який передбачає для населення фіксовані на рівні минулого року тарифи (у платіжках). Різницю між фактичною вартістю та відпускною ціною тепла перекладуть на бюджет.

Плановані тарифи КП «Теплоенерго» у порівнянні з діючими

Тарифи на теплову енергію (з ПДВ)

Категорія споживачів

Чиний тариф, грн/Гкал

Новий тариф, грн/Гкал

Різниця, грн

Різниця, %

населення

2784,65

2901,85

117,2

4,20%

релігійні організації

4582,69

4709,15

126,46

2,80%

бюджетні установи

4206,01

4442,59

236,58

5,60%

інші споживачі

5424,95

6199,73

774,78

14,30%

Тарифи на гарячу воду (за 1 куб. м, з ПДВ)

Категорія споживачів

Чиний тариф

Новий тариф

Різниця, грн

Різниця, %

населення

151,4

157,91

6,51

4,3%

бюджетні установи

221,05

233,4

12,35

5,60%

інші споживачі

272,99

311,68

38,69

14,20%

Найбільше ж відчує «покращення» бізнес — це категорія так званих «інших» споживачів: одна гігакалорія коштуватиме майже 6200 грн.

КП «Теплоенерго» пояснює зростання ціни для цієї категорії підвищенням вартості газу: у діючих тарифах врахована ціна 20 641,50 грн за 1000 куб. м без ПДВ. А нині ціна вже сягнула 24 118,41 грн за 1000 куб. м (без ПДВ, без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу газу).

Як зазначають на підприємстві, також збільшились витрати:

  • на покупне тепло від ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (для опалення Раківки);
  • на активну електричну енергію у звязку із зростанням тарифу на електричну енергію;
  • із 1 січня очікується зростання тарифів на воду та водовідведення.

На підприємстві також зазначають, що витрати на оплату праці КП «Теплоенерго» зросли на 16,0%, відповідно зросло і ЄСВ; витрати на утримання будівель зросли на 244,0% у зв’язку із підвищенням тарифів на опалення, електричну енергію, холодну воду та водовідведення.

Більш детальна інформація — на сайті КП «Теплоенерго».

До уваги

23 грудня о 09.00 у режимі відеоконференції відбудеться інформування споживачів «Про намір зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання по категоріям споживачів та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води».

Заявки для участі у відеоконференції приймаються до 12.00 22 грудня в письмовому або електронному вигляді за адресою: 39600 м. Кременчук, вул. Софіївська, 68, office@kremenchuk-teplo.org.ua

Нагадаємо, опалення від КремТЕЦ подорожчало з 13 грудня.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: опалення тепло тариф Теплоенерго
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Коментарі: 1

329
Olexander:
Сьогодні, 17:51

Воно вже і не дивує 


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