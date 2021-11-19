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Кременчук, Спорт, Афіша

На Різво у Кременчуці відбудеться Кубок України з хокею

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 159

 

Наразі про свою участь у Кубку заявили два клуби 

У Кременчуці на Різдво відбудеться Кубок України з хокею. Трофей носитиме ім’я члена Залу слави Міжнародної федерації хокею, першого президента ФХУ Анатолія Хорозова. Турнір відбудеться 3-7 січня 2022 року на льодовій арені «Айсберг». 

Форматом проведення змагання передбачено поділ команд на дві групи та фінальний поєдинок між їх переможцями. Ігрові дні у групах – 3, 4 та 6 січня. Фінальний поєдинок запланований на 7 січня.

Участь у розіграші Кубку України можуть брати хокеїсти, які мають чинну заявку для участі в чемпіонаті України.

Організатор покриває видатки на:

  • оренду арени для проведення матчів;
  • оплату проживання та харчування спортсменів у кількості до 22 осіб на час проведення змагань;
  • оплату проживання та харчування тренерів та інших представників адміністративного штабу команди у кількості до 6 осіб на час проведення змагань;
  • оплату суддівства;
  • оплату трансляцій матчів.

Федерація хокею України просить клуби до 25 листопада підтвердити відповідним листом на електронну скриньку ФХУ office@fhu.com.ua у довільній формі участь в змаганнях.

Наразі про свою участь у Кубку заявили два клуби: господарі турніру «Кременчук» і київський «Сокіл».

Нагадаємо, що відповідно до регламенту Континентального кубка, переможець розіграшу національного кубка має друге за статусом право на участь у цьому євротурнірі наступного сезону.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Кубок України
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