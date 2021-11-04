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Подарунок на Миколая: Віктор Вихрист боксуватиме 18 грудня

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 241

З ким боксуватиме Віктор, наразі невідомо

Український супертяж Віктор Вихрист свій наступний поєдинок проведе у США 18 грудня. Про це повідомляє видання Kamp-Sport. 

Втім, з ким боксуватиме Віктор, наразі невідомо. Суперник українського боксера повинен визначитися найближчим часом.

Нагадаємо, свій останній бій Віктор Вихрист провів у Лас-Вегасі, де здобув яскраву перемогу нокаутом над американцем Майком Маршалом. Ця перемога стала для Віктора Вихриста уже восьмою на професійному ринзі.

Віктор Вихрист достроково переміг американця Маршала


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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Віктор Фауст Вихрист
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