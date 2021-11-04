Подарунок на Миколая: Віктор Вихрист боксуватиме 18 грудня

Український супертяж Віктор Вихрист свій наступний поєдинок проведе у США 18 грудня. Про це повідомляє видання Kamp-Sport.
Втім, з ким боксуватиме Віктор, наразі невідомо. Суперник українського боксера повинен визначитися найближчим часом.
Нагадаємо, свій останній бій Віктор Вихрист провів у Лас-Вегасі, де здобув яскраву перемогу нокаутом над американцем Майком Маршалом. Ця перемога стала для Віктора Вихриста уже восьмою на професійному ринзі.
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