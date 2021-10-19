15% кременчужан отримали повістки в армію

Сьогодні, 18 жовтня, на апаратній нараді у Полтавській ОДА розповіли, що в області триває призов до лав Збройних Сил України. Цієї осені до війська планують призвати 520 людей. Під час першого етапу в жовтні лави українських військовослужбовців уже поповнили 228 призовників.
Під час першого етапу з призову громадян до Збройних сил України направлено 139 осіб, Національної гвардії України – 57, Державної прикордонної служби – 32. Під час другого етапу в листопаді-грудні заплановано відправити 292 призовники. Про це повідомив заступник військового комісара з морально-психологічного забезпечення Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Едуард Бородай.
У Кременчуці – 15% вручених повісток, Лубнах і Горішніх Плавнях – по 20%, Полтаві – 23%.
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