15% кременчужан отримали повістки в армію

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 676 Коментарів: 1

Сьогодні, 18 жовтня, на апаратній нараді у Полтавській ОДА розповіли, що в області триває призов до лав Збройних Сил України. Цієї осені до війська планують призвати 520 людей. Під час першого етапу в жовтні лави українських військовослужбовців уже поповнили 228 призовників.

Під час першого етапу з призову громадян до Збройних сил України направлено 139 осіб, Національної гвардії України – 57, Державної прикордонної служби – 32. Під час другого етапу в листопаді-грудні заплановано відправити 292 призовники. Про це повідомив заступник військового комісара з морально-психологічного забезпечення Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Едуард Бородай.

- Основною причиною не зарахування у встановлені строки необхідної кількості призовників є неповне охоплення всього наявного ресурсу заходами оповіщення, – наголосив Едуард Бородай. – Загальна кількість громадян, які підлягають виклику, становить приблизно 18 000 осіб, найменша кількість вручених повісток спостерігається в міській місцевості.

У Кременчуці – 15% вручених повісток, Лубнах і Горішніх Плавнях – по 20%, Полтаві – 23%.

- Ми розуміємо, що найбільша кількість призовників перебувають у Полтаві та Кременчуці, й саме по цих містах у нас малий відсоток фактичного вручення повісток. План відправок молодого поповнення у війська для Полтавської області є порівняно невеликим – 520 осіб. Ми усвідомлюємо, що кожна особа призовного віку має отримати повістку, пройти відповідну актуалізацію даних у центрах комплектування та медичну комісію, – наголосив заступник голови Полтавської ОДА Євген Греков.