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Кременчук

У Світловодську обстріляли маршрутку

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 984

 

Минулого тижня постраждала маршрутка Світловодськ-Кременчук

Вчора, 14 жовтня, у Світловодську стався Черговий напад на маршрутний автобус. Про це повідомляє Громадська організація Стаття 5.

- Минулого тижня, ми повідомляли, що на маршрутний рейс "Світловодськ-Кременчук" було скоєно напад.На перший погляд здалось, що в автобус кинули каміння,але ж ні! Коли на місце події прибули правоохоронці з'ясувалось, що це були постріли з пістолета. Минуло п'ять днів і сьогодні близько сьомої години вечора, знову було обстріляно маршрутне таксі На цей раз також використовували пістолет! На щастя ніхто не постраждав.Що це відбувається? Хто дозволяє собі таку зухвалу поведінку?,- йдеться в повідомленні.  

Громадські активісти чекають офіційного опублікування результатів розслідування від поліції. А перевізник АТП 13507 попереджає про тимчасові незручності,в зв'язку з відправленням двох автобусів на ремонт.

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Автор: Альона Душенко
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