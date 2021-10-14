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Кременчук

Ранковий дощ та пасмурна погода: якою буде погода у Кременчуці на День захисників

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 314

 

Прогноз погоди на найближчі два дні

14 та 15 жовтня температура підніметься не вище 12 градусів. Дощ синоптики обіцяють лише в четвер зранку. 

14 жовтня

У Кременчуці протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.

Температура повітря коливатиметься від +8 до +12 градусів за Цельсієм.

14 жовтня відзначається свято Покрови Пресвятої Богородиці. Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. На Покрову особливу увагу приділяли вітру: якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі – зима буде холодною; з півдня – теплою; із заходу - до сніжної зими; а якщо вітер мінливий, то й зима буде перепадистою.

15 жовтня

Вранці хмар у Кременчуці не буде - вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною. Без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +7 до +12 градусів за Цельсієм.

15 жовтня вшановується пам'ять святого Кипріана. Ясне небо цього дня передвіщає, що невдовзі буде морозно. А якщо на Кипріана сильний дощ і льодяний вітер – на студену зиму. У цей час відбувається ранній перехід середньодобової температури повітря через відмітку в 0 градусів Цельсія.

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Автор: Альона Душенко
Теги: погода День захисників та захисниць України
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