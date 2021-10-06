«Ми їм подарували два очки»: «Кремінь» у важкому протистоянні розділив очки з «Прикарпаттям»

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 122

Сьогодні 6 жовтня футбольний клуб «Кремінь» приймав «Прикарпаття» з Івано-Франківська. Кременчуцька команда пропустила у першому таймі, проте після перерви двічі відзначилася у ворота суперника. На 66 хв Євген Мурашов зрівняв рахунок, а другий гол арбітр не зарахував вказав на положення поза грою.

«Кремінь» - «Прикарпаття» - 1:1

Голи: Мурашов 66 - Воробчак 31

Попередження: Кошман 14, Бєлоусов 90 - Писко 75, Семотюк 85

«Кремінь»: Мирний, Бєлоусов, Орел, Головко, Сейтхалілов, Панчишин (Молько 27, Бичков 52), Галоян (Білоус 45, Авер’янов 77), Кошман, Мурашов (Навроцький 90+1), Бойко, Галата. Запасні: Старченко, Курелєх, Пилипенко, Товкач, Алізаде. Головний тренер: Ігор Столовицький

«Прикарпаття»: Новак, Лень, Матушевський, Писко, Квасний, Семотюк, Воробчак, Волошинович (Кузьмин 70), Сондей, Цюцюра (Толочко 70), Барчук (Хома 90). Запасні: Сердюк, Геник, Пастух, Мицик, Сікач, Рудюк. Головный тренер: Олег Рипан

Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О 1 "Металіст" 11 10 1 0 30-5 31 2 "Альянс" 10 7 1 2 20-9 22 3 "Кривбас" 11 6 3 2 21-13 21 4 "Оболонь" 9 5 3 1 12-5 18 5 "Олімпік" 11 5 2 4 13-11 17 6 "Полісся" 10 5 1 4 13-10 16 7 "Нива" Т 11 4 3 4 10-13 15 8 "Прикарпаття" 11 4 2 5 15-14 14 9 "Волинь" 9 3 4 2 8-9 13 10 "Поділля" 11 3 4 4 12-9 13 11 "Краматорськ" 10 4 0 6 10-15 12 12 "Кремінь" 11 4 0 7 11-19 12 13 "Гірник-Спорт" 11 3 2 6 5-12 11 14 "ВПК-Агро" 10 3 0 7 7-15 9 15 "Агробізнес" 11 1 4 6 8-16 7 16 "Ужгород" 11 1 2 8 7-27 5

Наступний матч «Кремінь» зіграє у Харкові проти «Металіста». Початок гри 11 вересня о 18.30. Домашній матч запланований на 15 жовтня о 15.30, «Кремінь» прийме київську «Оболонь».