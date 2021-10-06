«Ми їм подарували два очки»: «Кремінь» у важкому протистоянні розділив очки з «Прикарпаттям»

Сьогодні 6 жовтня футбольний клуб «Кремінь» приймав «Прикарпаття» з Івано-Франківська. Кременчуцька команда пропустила у першому таймі, проте після перерви двічі відзначилася у ворота суперника. На 66 хв Євген Мурашов зрівняв рахунок, а другий гол арбітр не зарахував вказав на положення поза грою.
«Кремінь» - «Прикарпаття» - 1:1
Голи: Мурашов 66 - Воробчак 31
Попередження: Кошман 14, Бєлоусов 90 - Писко 75, Семотюк 85
«Кремінь»: Мирний, Бєлоусов, Орел, Головко, Сейтхалілов, Панчишин (Молько 27, Бичков 52), Галоян (Білоус 45, Авер’янов 77), Кошман, Мурашов (Навроцький 90+1), Бойко, Галата. Запасні: Старченко, Курелєх, Пилипенко, Товкач, Алізаде. Головний тренер: Ігор Столовицький
«Прикарпаття»: Новак, Лень, Матушевський, Писко, Квасний, Семотюк, Воробчак, Волошинович (Кузьмин 70), Сондей, Цюцюра (Толочко 70), Барчук (Хома 90). Запасні: Сердюк, Геник, Пастух, Мицик, Сікач, Рудюк. Головный тренер: Олег Рипан
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Металіст"
|11
|10
|1
|0
|30-5
|31
|2
|"Альянс"
|10
|7
|1
|2
|20-9
|22
|3
|"Кривбас"
|11
|6
|3
|2
|21-13
|21
|4
|"Оболонь"
|9
|5
|3
|1
|12-5
|18
|5
|"Олімпік"
|11
|5
|2
|4
|13-11
|17
|6
|"Полісся"
|10
|5
|1
|4
|13-10
|16
|7
|"Нива" Т
|11
|4
|3
|4
|10-13
|15
|8
|"Прикарпаття"
|11
|4
|2
|5
|15-14
|14
|9
|"Волинь"
|9
|3
|4
|2
|8-9
|13
|10
|"Поділля"
|11
|3
|4
|4
|12-9
|13
|11
|"Краматорськ"
|10
|4
|0
|6
|10-15
|12
|12
|"Кремінь"
|11
|4
|0
|7
|11-19
|12
|13
|"Гірник-Спорт"
|11
|3
|2
|6
|5-12
|11
|14
|"ВПК-Агро"
|10
|3
|0
|7
|7-15
|9
|15
|"Агробізнес"
|11
|1
|4
|6
|8-16
|7
|16
|"Ужгород"
|11
|1
|2
|8
|7-27
|5
Наступний матч «Кремінь» зіграє у Харкові проти «Металіста». Початок гри 11 вересня о 18.30. Домашній матч запланований на 15 жовтня о 15.30, «Кремінь» прийме київську «Оболонь».
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