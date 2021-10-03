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Кременчук, Полтавщина

Увага, розшук: поліція шукає підозрюваного у вбивстві

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 479

 

Усіх, хто бачив чоловіка, закликають повідомити про це правоохоронців

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує раніше судимого Гавриша Євгеніяй Миколайовича за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство) та  ч.3 ст. 15,  п.1 ч.2 ст.115 ККУ (замах на вбивство двох осіб).

Підозрюваний - мешканець Кременчука, народився 22 жовтня 1987 року.

Нагадаємо, 29 вересня на проспекті Лесі Українки, 29 невідомий спричинив ножові поранення двом місцевим жителям. Унаслідок нападу один із потерпілих від отриманих ушкоджень помер на місці, іншого у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу.

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Полтавщини закликає всіх громадян, кому відомо місце переховування даної особи, терміново повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами:

  • 0532-5167301;
  • 0987392630;
  • 102.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: розшук поліція Полтавщини
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