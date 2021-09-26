На площі Незалежності презентували техніку до Дня машинобудівника та Дня міста

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Вчора, 25 вересня на площі Незалежності працювала виставка техніки провідних підприємств машинобудівного комплексу та комунального господарства міста, а також Кременчуцького льотного коледжу. Виставка присвячена до Дня міста та Дня машинобудування.

На ній кременчужани могли ознайомитися із зразками автомобільної техніки, яка виробляється місцевим машинобудівником та використовується на вирішенні комунальних задач. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

На виставці свою техніку представили колісний завод, Кредмаш, Альфатекс та інші.

Вітаємо машинобудівні підприємства Кременчука з професійним святом. Бажаємо благополуччя, розвитку та нових звершень у розбудові машинобудівництва України.