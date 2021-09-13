Свято наближається: які сюрпризи чекають на кременчужан до Дня міста

Вчора, 18:01 Переглядів: 1 290 Коментарів: 1

В Кременчуці пройде вітрильна регата, відбудуться різноманітні виставки та спортивні заходи - і навіть фестиваль повітряних куль!