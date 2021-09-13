Свято наближається: які сюрпризи чекають на кременчужан до Дня міста

В Кременчуці пройде вітрильна регата, відбудуться різноманітні виставки та спортивні заходи - і навіть фестиваль повітряних куль!
З нагоди 450-ї річниці заснування Кременчука та 78-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників на кременчужан чекатиме низка цікавих заходів. Розпочнуть святкування заздалегідь - вже з 16 вересня.
|
№ з/р
|
Дата проведення
|
Сплановані заходи
|
Місце проведення
|
1
|
16.09.2021
12.00
|
Урочисте відкриття XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В.І.Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки»
|
І корпус Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, вул. Першотравнева, 20
|
2
|
17.09.2021
09.00-16.00
|
Фестиваль «Урбан#Бізнес#Фест»
|
літня сцена
комунального закладу культури «Міський парк
культури і відпочинку «Придніпровський»
|
3.
|
17.09.2021
17.00
|
Благодійний концерт найкращих колективів міського Палацу культури у рамках акції ВБФ «Серце до серця»
|
комунальний заклад культури «Кременчуцький міський Палац культури», бульвар Пушкіна, 2
|
4
|
17.09.2021
17.00
|
Персональна ювілейна виставка картин
Оксани Бойко «Мій Кременчук: легенди, історія, сучасність в картинках» за участю композитора Сергія Горюновича
|
комунальний заклад культури «Кременчуцька міська художня галерея», вул. Коцюбинського, 4
|
5
|
21.09.2021
16.00
|
Проведення акції «Мир в Україні»
|
комунальний заклад культури і відпочинку
«Парк Миру»
|
6
|
22.09.2021
16.00
|
Святковий захід для мешканців мікрорайонів № 8,9,10 “Кременчук - місто щастя і добра!»
|
сквер імені І.К.Пономаренка,
просп. Свободи, 80
|
7
|
23.09.2021
09.00-17.00
|
Виставка, присвячена ролі ріки Дніпро у виникненні та житті Кременчука
|
комунальний заклад культури «Кременчуцький краєзнавчий музей»,
вул. Ігоря Сердюка, 2
|
8
|
23.09.2021
11.00
|
Святковий захід для мешканців мікрорайонів № 14,15 «Мій рідний Кременчук»
|
подвір’я Кременчуцької гімназії № 20,
вул. Академіка Маслова,12
|
9
|
23.09.2021
15.00
|
Святковий захід для мешканців мікрорайонів № 2,3 «Вільний, рідний Кременчук!»
|
Палац культури «Нафтохімік»,
просп. Лесі Українки, 33
|
10
|
23.09.2021
16.00
|
Збірна виставка художників
|
комунальний заклад культури «Картинна галерея Наталії Юзефович», вул. Космічна, 9
|
11
|
23.09.2021
16.00-19.00
|
Захід «Зі святом рідний Кременчук!» (ігрові дитячі програми, святковий концерт)
|
комунальний заклад культури і відпочинку «Міський Сад»,
вул Чкалова, 4-Б
|
12
|
23.09.2021
16.00 - 20.00
|
Міський фестиваль хорових та фольклорних колективів «Пісенні перлини народу»
|
літня сцена
комунального закладу культури «Міський парк
культури і відпочинку «Придніпровський»
|
13
|
24.09.2021
09.00-17.00
|
Виставка «Згадуючи літні мандри»
|
комунальний заклад культури «Кременчуцький краєзнавчий музей», вул. І. Сердюка, 2
|
14
|
24.09.2021
10.00
|
Екскурсія до Кременчуцького ЦНАП
|
Департамент «Центр надання адміністративних послуг», вул. Гагаріна, 14, номер для запису 75-85-00
|
15
|
24.09.2021
15.00
|
Екскурсійний тролейбус
|
маршрут по центральним вулицям міста (початок маршруту зуп. Річковий вокзал, номер для запису:
063-407-08-27
з 09.00 до 17.00)
|
16
|
24.09.2021
16.00
|
Фестиваль повітряних куль
|
стадіон «Кредмаш»,
вул. Гагаріна, 26А
|
17
|
24.09.2021
16.00
|
Святковий концерт з нагоди Дня машинобудівника
|
Палац культури «Кредмаш», прос-т Свободи, 2
|
18
|
24.09.2021
16.00
|
Святковий захід для мешканців мікрорайону №1 «Мій рідний Кременчук – земля моєї долі»
|
подвір’я військової частини 3059 Національної гвардії України,
вул. Княгині Ольги, 3
|
19
|
24.09.2021
16.00 - 19.00
|
Дитяче свято (розважальні програми, ростові ляльки, книжковий паркан "Смачне читання", міський танцювальний фестиваль)
|
комунальний заклад культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
20
|
24.09.2021
16.00 - 20.00
|
Дитячий захід в рамках XVI Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» в м. Кременчуці
|
Регіональний ландшафтний парк «Кагамлицький»,
просп. Лесі Українки, 29
|
21
|
24.09.2021
17.00 – 20.00
|
Відкриття скверу «Енерджі» та концертно-розважальна програма
|
центральний вхід Палацу культури «Нафтохімік», просп. Лесі Українки, 33
|
22
|
24.09.2021
17.00
|
Пішохідні екскурсії «Старі будівлі розповідають» та «Екологічна стежка»
|
центр міста
(точка збору – центральний вхід комунального закладу культури «Кременчуцький краєзнавчий музей»)
|
23
|
24.09.2021
17.00
|
Екскурсія «Місто на обох берегах Дніпра»
|
маршрут по центральним вулицям та через міст (початок маршруту зуп. Річковий вокзал, номер для запису:
063-407-08-27,
з 09.00 до 17.00)
|
24
|
24.09.2021
17.00
|
Концертно-розважальна програма
|
с. Потоки, вул. Шевченка, 1А
|
25
|
25.09.2021
09.00-12.00
|
Забіг «SKODA HALF MARATHON»
|
автосалон «Skoda»,
вул. Київська 75 (маршрут: автосалон «Skoda» - вул. Київська - McDonalds - проїзд 40 років ДАІ - автосалон «Skoda»)
|
26
|
25.09.2021
09.00-18.00
|
Зоотехнічний захід Всеукраїнська виставка собак
|
стадіон Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, вул. Гоголя, 4/8
|
27
|
25.09.2021
10.00-12.00
|
Вітрильна регата (парад яхт).
Парад гелікоптерів від Кременчуцького
льотного коледжу
|
центральна набережна
комунального закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
28
|
25.09.2021
10.00-13.00
|
Пленер Кременчуцької дитячої художньої школи ім. О.Д.Литовченка
|
сквер ім. О.Бабаєва
|
29
|
25.09.2021
11.00
|
Дитячі велоперегони «По-дорослому осінь 2021»
|
центральна алея
комунального закладу культури «Міський парк
культури і відпочинку «Придніпровський»
|
30
|
25.09.2021
11.00
|
Виставка голубів та домашніх тварин «Голуб - птах миру та єднання»
|
бульвар ім. О.С.Пушкіна
|
31
|
25.09.2021
12.00
|
Громадська акція «Запобігти, врятувати, допомогти»
|
площа Незалежності
|
32
|
25.09.2021
12.00
|
Виставка техніки підприємств машинобудування
|
площа Незалежності
|
33
|
25.09.2021
13.00-14.00
|
Майстер-клас «Секрети техніки малювання гризайль»
|
комунальний заклад культури «Картинна галерея Наталії Юзефович», вул. Космічна, 9
|
34
|
25.09.2021
14.00-22.00
|
Фестиваль молодіжної культури:
14:00 - відкриті змагання із силової гімнастики
Street workout «Кубок найсильніших»;
15:00 - концертна програма;
15:00 - локації з дитячими рухливими іграми,
конкурсами та майстер-класами;
16:00 - змагання «Майстри штанги»;
17:00 - бадмінтон «Глазурований волан»
|
комунальний заклад культури «Міський парк
культури і відпочинку «Придніпровський»
|
35
|
25.09.2021
18.00
|
Велопарад «Кременчук - найкраще місто»
|
Старт: ПК «КрАЗ» –
просп. Свободи –
вул. Ігоря Сердюка –
Фініш: Площа Перемоги
|
36
|
26.09.2021
10.00-19.00
|
Містечко ковалів
|
біля літньої сцени
комунального закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
37
|
26.09.2021
16.00-20.00
|
Презентація книги «Легенди Кременчука», майстер-клас та концертна програма
|
літня сцена
комунального закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
38
|
26.09.2021
16.00-20.00
|
Театр мініатюр «Кулінарний Кременчук»
|
біля літньої сцени
комунального закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
39
|
26.09.2021
16.00-20.00
|
Локації КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека»
|
центральна алея
комунального закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
40
|
26.09.2021
17.00
|
Концертно-розважальна програма, присвячена дню визволення сіл Потоківського старостинського округу
|
с. Придніпрянське,
вул. Центральна, 62
|
41
|
27.09.2021
09.00-17.00
|
Тематичні екскурсії, присвячені Дню визволення міста Кременчука
|
комунальний заклад культури «Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики»,
вул. Першотравнева, 57А
|
42
|
27.09.2021
09.00-17.00
|
Виставка та екскурсії у Кременчуцькому краєзнавчому музеї
|
комунальний заклад культури «Кременчуцький краєзнавчий музей», вул. І. Сердюка, 2
|
43
|
27.09.2021
11.00
|
Святковий захід для мешканців мікрорайону №12 «Кременчук – моє рідне місто»
|
подвір’я
Кременчуцького ліцею
№ 5 ім. Т.Г.Шевченка,
пров. Героїв Бреста, 65
|
44
|
27.09.2021
16.00
|
Захід «Моє місто в серці моєму»
|
комунальний заклад культури і відпочинку
«Парк Крюківський»,
вул. І.Приходька, 100-А
|
45
|
27.09.2021
16.00-18.00
|
Тематичні екскурсії парком
|
комунальний заклад культури і відпочинку «Парк Миру»
|
46
|
27.09.2021
18.00-19.30
|
Тематична програма «Дзвони Миру» (ігрові дитячі програми, святковий концерт)
|
комунальний заклад культури і відпочинку «Парк Миру»
|
47
|
28.09.2021
16.00
|
Захід «Живу, люблю і дихаю тобою, моє найкраще місто на землі!»
|
майданчик біля комунального закладу культури «Міський Центр культури і дозвілля»,
вул. Республіканська, 63
|
48
|
29.09.2021
09.00
|
Мітинг та покладання квітів до пам’ятника Воїну-визволителю. Спеціальне погашення марки з гербом Кременчука та випуск штемпеля з переводною датою «Кременчук - місто легенд» за ескізом О.Бойко
|
пам’ятник
Воїну-визволителю,
сквер ім. О. Бабаєва
|
49
|
29.09.2021
10.00
|
Покладання квітів до: меморіальних та пам’ятних місць, братських могил воїнів, загиблих у Другій Світовій війні та видатних людей м. Кременчука; воїнів - учасників АТО
|
меморіальні місця
|
50
|
29.09.2021
11.00
|
Урочисте перепоховання останків ополченців, загиблих під час Другої світової війни
|
братська могила
Крюківського кладовища
|
51
|
29.09.2021
14.00
|
Авторська творча майстерня Оксани Бойко. Презентація книги «Легенди Кременчука в картинах» (для професійної фахової спільноти вчителів української мови і літератури). Концертна програма Народного ансамблю скрипалів «Скрипки Кременчука»
|
комунальний заклад культури «Кременчуцька міська художня галерея», вул. Коцюбинського, 4
Усі заходи пройдуть з дотриманням карантинних вимог.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.