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Кременчук

Свято наближається: які сюрпризи чекають на кременчужан до Дня міста

Вчора, 18:01 Переглядів: 1 290 Коментарів: 1

 

В Кременчуці пройде вітрильна регата, відбудуться різноманітні виставки та спортивні заходи - і навіть фестиваль повітряних куль!

З нагоди 450-ї річниці заснування Кременчука та 78-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників на кременчужан чекатиме низка цікавих заходів. Розпочнуть святкування заздалегідь - вже з 16 вересня.

№ з/р

Дата проведення

Сплановані заходи

Місце проведення

1

16.09.2021

12.00

Урочисте відкриття XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В.І.Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки»

І корпус Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, вул. Першотравнева, 20

2

17.09.2021

09.00-16.00

Фестиваль «Урбан#Бізнес#Фест»

літня сцена

 комунального закладу культури «Міський парк

культури і відпочинку «Придніпровський»

3.

17.09.2021

17.00

Благодійний концерт найкращих колективів міського Палацу культури у рамках акції ВБФ «Серце до серця»

комунальний заклад культури «Кременчуцький міський Палац культури», бульвар Пушкіна, 2

4

17.09.2021

17.00

Персональна ювілейна виставка картин

Оксани Бойко «Мій Кременчук: легенди, історія, сучасність в картинках» за участю композитора Сергія Горюновича

комунальний заклад культури «Кременчуцька міська художня галерея», вул. Коцюбинського, 4

5

21.09.2021

16.00

Проведення акції «Мир в Україні»

комунальний заклад культури і відпочинку

«Парк Миру»

6

22.09.2021

16.00

Святковий захід для мешканців мікрорайонів    № 8,9,10 “Кременчук - місто щастя і добра!»

сквер імені І.К.Пономаренка,

просп. Свободи, 80

7

23.09.2021

09.00-17.00

Виставка, присвячена ролі ріки Дніпро у виникненні та житті Кременчука

комунальний заклад культури «Кременчуцький краєзнавчий музей»,

вул. Ігоря Сердюка, 2

8

23.09.2021

11.00

Святковий захід для мешканців мікрорайонів   № 14,15 «Мій рідний Кременчук»

подвір’я Кременчуцької гімназії № 20,

вул. Академіка Маслова,12

9

23.09.2021

15.00

Святковий захід для мешканців мікрорайонів           № 2,3 «Вільний, рідний Кременчук!»

Палац культури «Нафтохімік»,

просп. Лесі Українки, 33

10

23.09.2021

16.00

Збірна виставка художників

комунальний заклад культури «Картинна галерея Наталії Юзефович», вул. Космічна, 9

11

23.09.2021

16.00-19.00

Захід «Зі святом рідний Кременчук!» (ігрові дитячі програми, святковий концерт)

комунальний заклад культури і відпочинку «Міський Сад»,

вул Чкалова, 4-Б

12

23.09.2021

16.00 - 20.00

Міський фестиваль хорових та фольклорних колективів  «Пісенні перлини народу»

літня сцена

комунального закладу культури «Міський парк

 культури і відпочинку «Придніпровський»

13

24.09.2021

09.00-17.00

Виставка «Згадуючи літні мандри»

комунальний заклад культури «Кременчуцький краєзнавчий музей», вул. І. Сердюка, 2

14

24.09.2021

10.00

Екскурсія до Кременчуцького ЦНАП

Департамент «Центр надання адміністративних послуг», вул. Гагаріна, 14, номер для запису 75-85-00

15

24.09.2021

15.00

Екскурсійний тролейбус

маршрут по центральним вулицям міста (початок маршруту зуп. Річковий вокзал, номер для запису:

063-407-08-27

 з 09.00 до 17.00)

16

24.09.2021

16.00

Фестиваль повітряних куль

стадіон «Кредмаш»,

вул. Гагаріна, 26А

17

24.09.2021

16.00

Святковий концерт з нагоди Дня машинобудівника

Палац культури «Кредмаш», прос-т Свободи, 2

18

24.09.2021

16.00

Святковий захід для мешканців мікрорайону №1 «Мій рідний Кременчук – земля моєї долі»

подвір’я військової частини 3059 Національної гвардії України,

 вул. Княгині Ольги, 3

19

24.09.2021

16.00 - 19.00

Дитяче свято (розважальні програми, ростові ляльки, книжковий паркан "Смачне читання", міський танцювальний фестиваль)

комунальний заклад культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»

20

24.09.2021

16.00 - 20.00

Дитячий захід в рамках XVI Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» в   м. Кременчуці

Регіональний ландшафтний парк «Кагамлицький»,

просп. Лесі Українки, 29

21

24.09.2021

17.00 – 20.00

Відкриття скверу «Енерджі» та концертно-розважальна програма

центральний вхід Палацу культури «Нафтохімік», просп. Лесі Українки, 33

22

24.09.2021

17.00

Пішохідні екскурсії «Старі будівлі розповідають» та «Екологічна стежка»

центр міста

(точка збору – центральний вхід комунального закладу культури «Кременчуцький краєзнавчий музей»)

23

24.09.2021

17.00

Екскурсія «Місто на обох берегах Дніпра»

маршрут по центральним вулицям та через міст (початок маршруту зуп. Річковий вокзал, номер для запису:

063-407-08-27,

з 09.00 до 17.00)

24

24.09.2021

17.00

Концертно-розважальна програма

с. Потоки, вул. Шевченка, 1А

25

25.09.2021

09.00-12.00

Забіг «SKODA HALF MARATHON»

автосалон «Skoda»,

вул. Київська 75 (маршрут: автосалон «Skoda» - вул. Київська - McDonalds - проїзд 40 років ДАІ - автосалон «Skoda»)

26

25.09.2021

09.00-18.00

Зоотехнічний захід Всеукраїнська виставка собак

стадіон Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, вул. Гоголя, 4/8

27

25.09.2021

10.00-12.00

Вітрильна регата (парад яхт).

Парад гелікоптерів від Кременчуцького

льотного коледжу

центральна набережна

 комунального закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»

28

25.09.2021

10.00-13.00

Пленер Кременчуцької дитячої художньої школи ім. О.Д.Литовченка

сквер ім. О.Бабаєва

29

25.09.2021

11.00

Дитячі велоперегони «По-дорослому осінь 2021»

центральна алея

комунального закладу культури «Міський парк

 культури і відпочинку «Придніпровський»

30

25.09.2021

11.00

Виставка голубів та домашніх тварин «Голуб - птах миру та єднання»

бульвар ім. О.С.Пушкіна

31

25.09.2021

12.00

Громадська акція «Запобігти, врятувати, допомогти»

площа Незалежності

32

25.09.2021

12.00

Виставка техніки підприємств машинобудування

площа Незалежності

33

25.09.2021

13.00-14.00

Майстер-клас «Секрети техніки малювання гризайль»

комунальний заклад культури «Картинна галерея Наталії Юзефович», вул. Космічна, 9

34

25.09.2021

14.00-22.00

Фестиваль молодіжної культури:

14:00 - відкриті змагання із силової гімнастики    

            Street workout «Кубок найсильніших»;

15:00 - концертна програма;

15:00 - локації з дитячими рухливими іграми, 

             конкурсами та майстер-класами;

16:00 - змагання «Майстри штанги»;

17:00 - бадмінтон «Глазурований волан»

комунальний заклад культури «Міський парк

 культури і відпочинку «Придніпровський»

35

25.09.2021

18.00

Велопарад «Кременчук - найкраще місто»

Старт: ПК «КрАЗ» –

просп. Свободи –

вул. Ігоря Сердюка –

Фініш: Площа Перемоги

36

26.09.2021

10.00-19.00

Містечко ковалів

біля літньої сцени

комунального закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»

37

26.09.2021

16.00-20.00

Презентація книги «Легенди Кременчука», майстер-клас та концертна програма

літня сцена

комунального закладу культури «Міський парк  культури і відпочинку «Придніпровський»

38

26.09.2021

16.00-20.00

Театр мініатюр «Кулінарний Кременчук»

біля літньої сцени

комунального закладу культури «Міський парк  культури і відпочинку «Придніпровський»

39

26.09.2021

16.00-20.00

Локації КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека»

центральна алея

комунального закладу культури «Міський парк  культури і відпочинку «Придніпровський»

40

26.09.2021

17.00

Концертно-розважальна програма, присвячена дню визволення сіл Потоківського старостинського округу

с. Придніпрянське,

вул. Центральна, 62

41

27.09.2021

09.00-17.00

Тематичні екскурсії, присвячені Дню визволення міста Кременчука

комунальний заклад культури «Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики»,

вул. Першотравнева, 57А

42

27.09.2021

09.00-17.00

Виставка та екскурсії у Кременчуцькому краєзнавчому музеї

комунальний заклад культури «Кременчуцький краєзнавчий музей», вул. І. Сердюка, 2

43

27.09.2021

11.00

Святковий захід для мешканців мікрорайону №12 «Кременчук – моє рідне місто»

подвір’я

Кременчуцького ліцею

№ 5 ім. Т.Г.Шевченка,

пров. Героїв Бреста, 65

44

27.09.2021

16.00

Захід «Моє місто в серці моєму»

комунальний заклад культури і відпочинку

«Парк Крюківський»,

вул. І.Приходька, 100-А

45

27.09.2021

16.00-18.00

Тематичні екскурсії парком

комунальний заклад культури і відпочинку «Парк Миру»

46

27.09.2021

18.00-19.30

Тематична програма «Дзвони Миру» (ігрові дитячі програми, святковий концерт)

комунальний заклад культури і відпочинку «Парк Миру»

47

28.09.2021

16.00

Захід «Живу, люблю і дихаю тобою, моє найкраще місто на землі!»

майданчик біля комунального закладу культури «Міський Центр культури і дозвілля»,

вул. Республіканська, 63

48

29.09.2021

09.00

Мітинг та покладання квітів до пам’ятника Воїну-визволителю. Спеціальне погашення марки з гербом Кременчука та випуск штемпеля з переводною датою «Кременчук - місто легенд» за ескізом О.Бойко

пам’ятник

Воїну-визволителю,

сквер ім. О. Бабаєва

49

29.09.2021

10.00

Покладання квітів до: меморіальних та пам’ятних місць, братських могил воїнів, загиблих у Другій Світовій війні та видатних людей м. Кременчука; воїнів - учасників АТО

меморіальні місця

50

29.09.2021

11.00

Урочисте перепоховання останків ополченців, загиблих під час Другої світової війни

братська могила

Крюківського кладовища

51

29.09.2021

14.00

Авторська творча майстерня Оксани Бойко. Презентація книги «Легенди Кременчука в картинах» (для професійної фахової спільноти вчителів української мови і літератури). Концертна програма Народного ансамблю скрипалів «Скрипки Кременчука»

комунальний заклад культури «Кременчуцька міська художня галерея», вул. Коцюбинського, 4

Усі заходи пройдуть з дотриманням карантинних вимог.

 

 

3
Автор: Тамара Зінченко
Теги: День міста святкування план заходів
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Коментарі: 1

150
Zloy_kachan:
Вчора, 21:45

Как-то ну очень уныло... А потом миллионы спишут на проведение. А лет 20-25 назад... эх молодость


1 0

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