Чи нарахована вам субсидія? Як дізнатися онлайн: детальна інструкція

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 854 Коментарів: 2

Вересень — останній місяць перед початком опалювального сезону, коли українці масово подають зави на отримання субсидій (або субсидії призначаються автоматично на опалювальний період). Кременчужани часто скаржаться на те, що повідомлення від органів соцзахисту про призначення субсидій надходять із запізненням. Проте офіційно дізнатися статус субсидії на оплату компослуг можна онлайн. Зокрема, перевірити, призначили допомогу чи ні; дізнатися розмір субсидії. Для цього достатньо знати тільки адресу, з якої було подано заяву на отримання субсидії.

Усі дані містяться в Єдиному держреєстрі одержувачів житлових субсидій. Інформацію з нього надає Мінсоцполітики. Портал для пошуку діє з 2018 року, нагадуємо, як їм скористатися. Достатньо лише ввести свою адресу — далі детальна інструкцію, як отримати дані про субсидію.

Як дізнатися, чи призначена субсидія?

1. Заходимо на державний портал subsidii.ioc.gov.ua

2. У меню ліворуч потрібно вибрати область України, населений пункт, вулицю, номер будинку і номер квартири. Пошук йде не за прізвищем отримувача (і прізвище не відображається у результатах). Після введення всіх необхідних даних натискаєте на кнопку «Я не робот», потім кнопку «Шукати».

3. Статус вашої субсидії (нарахована вона, чи ні) відобразиться в таблиці. У нашому випадку субсидія не діюча - тобто на поточний період вона не призначена.



Як дізнатися розмір субсидії?

Крім самого факту призначення (чи не призначення) субсидії, портал дозволяє з’ясувати її розмір.

1. Натискаєте кнопку зі значком «очі» в колонці «Призначено за період».

2. З’явиться вікно, у якому вказані суми допомоги. Зверніть увагу: суми різняться залежно від сезону (опалювальний або ні). Також у цьому вікні вказані дати, у які була призначена субсидія. Вони відображаються, навіть якщо наразі субсидія неактивна.