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Кременчук, Надзвичайні новини

Де у Кременчуці фотографують «швидкісних їздунів»

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 190 Коментарів: 4

 

Запрацювали прилади фіксації правопорушень «Каскад»

З 10 вересня на автомобільних дорогах Полтавської області, а також у Кременчуці запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Розташування приладів «Каскад»:

Полтавська область

  • на 324 км+515 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 90 км/год);
  • на 319 км+374 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 30 км+459 автодороги М-22 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год).

Кременчук

  • вул. Андрія Ковальова, 17, напрямок спрямування приладу вул. Козацька (обмеження швидкості 50 км/год);
  • просп. Свободи, 69-А напрямок спрямування приладу вул. Родимцева (обмеження швидкості 50 км/год).
3
Автор: Руслана Горгола
Теги: порушення пдр фотофіксація каскад
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Коментарі: 4

3 476
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:09

вул. Андрія Ковальова, 17, напрямок спрямування приладу вул. Козацька /.  если смотреть по карте то 17 дом вообще в стороне от дороги же.
 в сторону спортлайфа она смотрит?


3 0
29
Meo:
Сьогодні, 08:13

Цитата: zzzzzz

вул. Андрія Ковальова, 17, напрямок спрямування приладу вул. Козацька /.  если смотреть по карте то 17 дом вообще в стороне от дороги же.
 в сторону спортлайфа она смотрит?

ну да, а на другой стороне дороги напротив дилижанса смотрит в сторону круга

и ещё одна в районе гвардейской возле поло смотрит в сторону дворца

Из новых донавесили на свободы в сторону родимцева - не видел её ещё


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240
1
romix:
Сьогодні, 09:10

Еще пару месяцев назад был анонс на 6 камер в Кременчуге:

2 в районе дилижанса у пивзаода, 2 на Свободы у воинской части, по 1-й на Полтавськом проспекте на Пугачева. 

Последнюю точно не повесили. На Полтавском не знаю - давно не ездил. Из 4-х на дилижансе и Свободы запустили только две. 

А как кричали, как кричали...

Из позитивного: даже при неработающих камерах машины стали ездить медленнее)))


3 0
533
Кавоман:
Сьогодні, 09:40

Тоді б ще і прибрали знак 40 від Козацької до Ковальова. Бо поставили для переходу біля спортлайфу коли не було світлофора. Світлофор роки три вже як стоїть, а знак не прибрали. Наступний перехід за Ковальова під камерою. Там обмеження 50. Сенс в знакові 40?


0 0

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