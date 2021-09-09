«Довготривалий ковід»‎: симптоми та наслідки

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 480 Коментарів: 1

Зазвичай люди одужують за кілька тижнів - але симптоми можуть зберігатися місяцями

«Довготривалий ковід»‎ - це новий стан, який може мати суттєвий вплив на здоров'я та якість життя людини, адже симптоми можуть зберігатися місяцями. Вірус вражає різні системи органів, і це може призвести до довготривалих проблем із здоров'ям, пишуть Економічні новини , посилаючись на експертів Лабораторії Рьодгера.

Так званий «довготривалий ковід» складається з трьох етапів:

Гострий COVID-19 ознаки та симптоми COVID-19 протягом 4-х тижнів.

Симптоматичний COVID-19, який продовжується ознаки та симптоми COVID-19 з 4-го по 12-ий тиждень.

Постковідний синдром ознаки та симптоми, що виникають під час або після інфікування COVID-19, тривають більш 12-ти тижнів і не пояснюються альтернативним діагнозом. Зазвичай – це група симптомів, що часто повторюються, можуть варіюватися, змінюватися з часом та впливати на будь-яку з систем організму. Постковідний синдром може спостерігатися до 12 тижнів, також оцінюється можливість альтернативного основного захворювання.

Більшість людей, хто хворіє на коронавірусну хворобу (COVID-19), одужують за декілька тижнів. Проте у деяких пацієнтів (навіть тих, у кого був легкий перебіг хвороби), залишаються симптоми після первинного одужання.

Цей стан було прийнято називати постковідний (COVID-19) синдром або «довготривалий COVID-19».

Люди похилого віку та пацієнти у тяжкому стані частіше за всіх зіштовхуються з тривалими (затяжними) симптомами. Навіть молоді та здорові люди можуть відчувати нездужання протягом декількох тижнів або місяців після зараження.

Найбільш поширеними ознаками та симптомами, що залишаються навіть після одужання, є:

відчуття втоми;

задишка;

кашель;

біль у суглобах;

біль у животі;

біль у м’язах та головний біль;

пришвидшене серцебиття;

втрата запаху та смаку;

проблеми зі сном, концентрацією уваги та пам’яттю;

випадіння волосся.

Тромбози та проблеми з кровоносними судинами

COVID-19 може вплинути на злипання тромбоцитів та формування кров’яних згустків. Якщо великі тромби викликають інфаркти та інсульти, то більшість уражень серцево-судинної системи, спричиненої COVID-19, проявляється формуванням маленьких тромбів, що блокують капіляри серцевого м’яза. Також тромби уражають легені, ноги, печінку і нирки. COVID-19 може ослаблювати стінки кровоносних судин та викликати кровотечі, що сприяє виникненню потенційно довготривалих проблем з печінкою та нирками.

Проблеми з настроєм та втомлюваністю

Часто пацієнтам з певними симптомами COVID-19 слід проходити терапію в лікарнях у відділеннях інтенсивної терапії за допомогою механічних засобів (напр. апаратів штучного дихання). Після цього у людей може розвинутися синдром посттравматичного стресу, депресія та тривога. Багато людей, хто одужали від SARS, страждають на синдром хронічної втоми. Варто зазначити, що цей синдром є комплексом розладів, що характеризується надзвичайною втомою, яка посилюється під час фізичної або розумової активності та не проходить навіть під час відпочинку. Це може бути і з пацієнтами, хто переніс COVID-19.

Дотепер багато чого невідомо про те, як COVID-19 вплине на людей з часом. Однак вчені рекомендують лікарям уважно стежити та контролювати стан пацієнтів, хто переніс COVID-19. Це дасть можливість побачити як функціонують системи їх органів після одужання.

Внаслідок перенесеного COVID-19 можуть виникнути порушення в роботі певних органів

Коронавірусна хвороба COVID-19 відмічається, в першу чергу, ураженням легень, проте може вплинути і на роботу інших органів. Це може підвищувати ризик виникнення довготривалих проблем зі здоров’ям.



Серце.

Результати досліджень, проведених через місць після одужання від COVID-19, показали тривале пошкодження серцевого м’яза (навіть у пацієнтів з легким перебігом хвороби). Це може підвищити ризик виникнення серцевої недостатності або інших ускладнень серцево-судинної системи у майбутньому.

Легені.

Пневмонія, викликана COVID-19, може спричинювати тривале пошкодження крихітних повітряних мішечків (альвеол) у легенях. Рубцева тканина, що утворюється, у результаті призводить до тривалих проблем із диханням.

Мозок.

Навіть у молодих людей COVID-19 може спричинити інсульти, судоми та синдром Гієна-Барре — стан, що викликає частковий параліч. COVID-19 також збільшує ризик розвитку хвороби Паркінсона та хвороби Альцгеймера.