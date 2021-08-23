Фотофакт: в Кременчуге на парковке обнаружили две машины с идентичными номерами

22 сентября в Кременчуге были замечены две машины Volkswagen с идентичными номерами. Больше того, они припарковались рядом возле АТБ, что на перекрёстке улиц Первомайской и Небесной Сотни.
Как видно по фотографиям очевидцев, на место события приезжала патрульная полиция.
Одну машину изъяли. Даные внесли в ЕРДР за ст 290.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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