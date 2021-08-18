Під «хатинкою» на березі Дніпра, де відпочиває нардеп Шаповалов, остаточно узаконять землю

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18 серпня на сесії Кременчуцької міськради депутати практично без обговорення ухвалили рішення, яким дали дозвіл низці заявників на розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). Серед заявників — і ПП «Апілак»: йому дозволили розробити документацію на межі земельної ділянки площею 12817 кв. м «для експлуатації та обслуговування будинку відпочинку та будівлі охорони культурно-оздоровчого комплексу» на вулиці Флотській, 10. Простіше кажучи, таке рішення міськради фактично означає дозвіл узаконити розташування будівлі, бо ділянку під нею відмежують від цієї водозахисної смуги. Йдеться про одну з «хатинок» у водозахисній смузі Дніпра. Керівницею та засновницею ПП «Апілак» є Ірина Мовчан — сестра народного депутата Юрія Шаповалова і мама народного депутата Олексія Мовчана. Нардеп Юрій Шаповалов раніше заявляв, що дійсно відпочиває у цьому комплексі.

За законом (Водний кодекс України) межа водозахисної смуги для великих річок (таких, як Дніпро) складає 100 м. Та ця «хатинка» та інші «хатинки» впливових людей на вулиці Флотській, про які раніше писав ТЪ, розташовані на самісінькому березі і виходять до води.









До речі, ми звертали увагу на порушення правил забудови у 2015 році - у той момент, коли будівництво було у розпалі. Звертали на це увагу й активісти, і депутат міськради минулого скликання Оксана Піддубна. Вона навіть подавала запит про те, щоб зобов'язати знести «хатинку», збудовану з порушенням норм.

І що правоохоронці? Вони теж ніби «не дрімали», а щось розслідували! Свого часу прокуратура порушила кримінальну справу щодо незаконної забудови берегів Дніпра. Та потім усе затихло — і про те, чим завершилася гучна справа, правоохоронці не відзвітували.





Під час обговорення питання на президії головів фракцій та депутатських комісій, яка збиралася перед сесією, депутатка Лариса Гориславець нагадала про резонансну справу. Та запитала:

- Може, нам варто перевірити перед головуванням, провадження відкрите чи закрите? Яка ситуація? Щоб ми були обізнані з цією ситуацією.

Мер Віталій Малецький «делегував» відповідь депутату Денису Терещенку, сказавши, що той у курсі. І Денис Терещенко якось дуже емоційно відповів:

- На сьогодні при затвердженні генерального плану забудови міста Кременчука встановлена нова водозахисна смуга з водоохоронною зоною, у межі якої не входять ці будівлі. Підстав для перевірок, підстав для звернень я не бачу особисто. А от, на мою думку, це схоже на те, як до особистого будинку Януковича (як від був збудований — правильно-неправильно) приїжджають люди і гуляють. А я дивлюсь телебачення, відео — це ж особистий чийсь будинок! Давайте до вас зайдемо в гості! До когось ще! Давайте влаштовувати шоу, через паркани лазить... - Денис Юрійович, перестаньте. Я не знаю, чи закрите провадження, я знаю, що воно було. Піддубна цим питанням займалася — вона щось там знімала, писала... - додав мер Малецький.

На самій сесії (як уже сказано), до проєкту рішення зауважень не було.



То коли ж з'явилася «нова водозахисна смуга»?

Останнє внесення змін до генплану міста, про яке казав пан Терещенко, відбулося на минулій сесії міськради 30 червня. Воно оприлюднене на офіційному сайті Кременчуцької міської ради. Одна сторіночка цього рішення не дає уявлення, про які зміни йдеться.

Зрозуміло, що без додаткових матеріалів зрозуміти неможливо нічого. У проєктах рішень є пояснювальна записка, яка теж фактично ні про що — за нашими спостереженнями, управління архітектури та містобудування фактично завжди пише пояснювальні «ні про що». Можливо, це так треба, щоб ухвалювати «правильні» рішення?





Ось як звучить ця пояснювальна за підписом начальниці управління містобудування та архітектури Олександри Волощенко:

Виконання цієї роботи пов’язане з проведення моніторингу за зміною містобудівної ситуації в місті, а також значними змінами в існуючій ситуації на території Кременчука. Основна мета роботи – на базі вихідних даних, рішень прийнятих міською радою, аналізу містобудівної ситуації та інвестиційних пропозицій – внести до графічних матеріалів: плану існуючого використання території, генерального плану (основного креслення), схеми проєктних планувальних обмежень змін, пов’язаних зі зміною функціонального призначення територій окремих ділянок або окремих об’єктів на території міста. Матеріали генерального плану, із внесеними змінами, стануть базою для внесення змін до плану зонування території міста, виконання детальних планів території, містобудівного кадастру, землевпорядної документації.





А які зміни містобудівної ситуації? Які зміни в існуючій ситуації?

Трохи більше дає звіт ДП «Київоблбудінвест» щодо розгляду містобудівної документації, яка подавалася цьому підприємству на експертизу. У ньому йдеться про те, що, в основному, необхідність змін до генплану - внаслідок змін меж територій деяких гаражних кооперативів. Йдеться також про уточнення червоних ліній деяких вулиць. Жодної згадки про зміни меж водозахисних смуг ми не знайшли... До речі, депутати минулого скликання Кременчуцької міськради наприкінці каденції раптом почали боротися із забудовниками берегів Дніпра - боротися на словах, бо реальних результатів цієї боротьби ми так і не побачили.



А хіба так можна?

Отже, що відбулося? Були собі не виділені (в натурі, на місцевості) межі водозахисної смуги Дніпра. Багато років так і були — проєкт землеустрою на них міська рада не замовляла. Чому не замовляла?

За нашою версією, якраз тому, що на берегах Дніпра росли будиночки та споруди впливових людей. А тепер водозахисна смуга буде в межах існуючої забудови. Узаконять все, що треба!