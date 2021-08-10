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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Кредит на 10 автобусів для Кременчука: Білорусь «підклала свиню» у фінансах

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 875 Коментарів: 6

 

Міністерство фінансів Республіки Білорусь не надало компенсації по кредитному договору — тепер частина витрат лягає на КАТП 1628

На чергову сесію Кременчуцької міськради, що запланована на 18 серпня, підготовлений проєкт рішення щодо змін в умови кредитної угоди на придбання 10 автобусів. Нагадаємо, гранатові автобуси МАЗ були придбані комунальним підприємством КАТП 1628, яке взяло позичку в «Укргазбанку» та у вересні 2019 року уклало договір. Куплені автобуси передали в лізинг «Кременчуцькому тролейбусному управлінню», яке зараз їх експлуатує на міських маршрутах.

За умовами кредитного договору, комісію за управління кредитними коштами в розмірі 8% мала компенсувати Білорусь — країна-виробник автобусів. Та цей же договір передбачав, що в разі неотримання компенсації від Міністерства фінансів Республіки Білорусь в розмірі 8% річних в гривні ці витрати лягають на позичальника — тобто КАТП 1628. Білоруський мінфін зобов'язання не виплатив — і відсотки не сплатив. Тепер КАТП 1628 теж опинилося в ситуації, коли платити нічим — а вже утворився борг у сумі майже 2 млн грн.

«КП «Кременчуцьке КАТП 1628» не має можливості сплатити Банку комісію за управління кредитними коштами в зв’язку з тим, що в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік не закладено видатки на сплату комісії», - йдеться у Пояснювальній записці.

Зміни до кредитного договору передбачають відстрочку сплати заборгованості на 2023-2024 роки (щомісячно, рівними частинами), а також відстрочку сплати комісії за наступні роки. Разом із тим, 837 тис грн - комісію, яку повинно компенсувати Міністерство фінансів Республіки Білорусь за період 01.08.2020 року по 30.06.2021 року — КАТП має сплатити до 31.12.2021 року.

Наскільки ж подорожчає автобусний кредит у зв'язку з необхідністю платити додаткову комісію? Директор департаменту ЖКГ Іван Москалик стверджує, що кінцева сума до сплати для бюджету Кременчука не збільшиться — оскільки «Укргазбанк», враховуючи ситуацію, погодився зменшити відсотки за користування кредитом.

- Міська рада вибирала «Укргазбанк», оскільки він брав участь у програмі з Білоруссю, яка передбачала, що у випадку придбання техніки цієї країни частину комісії сплачує білоруська сторона, тобто відсоткова ставка зменшувалася. Це було вигідно. Потім Білорусь змінила умови, зменшивши майже на 5,7 млн грн суму компенсації для «Укргазбанку». У зв'язку з цією ситуацією «Укргазбанк» понизив ставку з 12% до 8% річних. Відповідно, за весь період КАТП 1628 теж заплатить на цю суму менше, і ми вийдемо (плюс-мінус) майже на нуль, - каже Іван Москалик.Разом із тим, мерія та КАТП 1628 веде листування з Міністерством фінансів Республіки Білорусь — щодо подальшого виконання зобов'язань за кредитом.

Нагадаємо, тендер на придбання 10 автобусів відбувся у червні 2019 року, білоруську техніку купили у кременчуцького підприємства «Альфатекс». Ціна питання — майже 58 млн грн. На автобуси залучили кредитні кошти — сесія дала дозвіл КАТП 1628 на укладання кредитного договору в «Укргазбанку».

57,93 мільйона — найнижчу ціну на великі автобуси для Кременчука запропонував «Альфатекс»


1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: автобус кредит КАТП 1628 КТУ
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Коментарі: 6

392
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 12:36

А вы чего ожидали? Разосрались со всем миром. Впереди паровоза побежали авиасообщение закрывать, санкции вводить, чтобы выслужиться перед господином. Ловите ответочку теперь.


11 7
3 373
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:48

Цитата: Kremen.Club
Ловите ответочку теперь.
и при чем тут ответочка? так, абы шось?

странноватый договор, не?

За умовами кредитного договору, комісію за управління кредитними коштами в розмірі 8% мала компенсувати Білорусь — країна-виробник автобусів. Та цей же договір передбачав, що в разі неотримання компенсації від Міністерства фінансів Республіки Білорусь в розмірі 8% річних в гривні ці витрати лягають на позичальника — тобто КАТП 1628.

7 3
392
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 13:00

Цитата: zzzzzz
и при чем тут ответочка? так, абы шось? странноватый договор, не?

 

Абы шось сейчас за щекой заемщика, а Протасевич уплетает бульбу с салом и раздает интервью направо и налево.

 

Договор как договор. Такой же договор при покупке недвиги по программе молодежного строительства. Часть процентной ставки компенсирует государство, но если денег нет, то это проблемы заемщика.

 

Министерство финансор РБ понимало выгоду от экспорта белорусских товаров и готово было компенсировать часть процентной ставки, тем самым подталкивая к последующим закупкам (других товаров, другими городами и т.п.). Было готово, но не было обязано. Но, трезво оценив обстановку и поняв, насколько упорота вторая сторона договора, приняло решение аттракцион невиданной щедрости свернуть.


8 4
3 373
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:10

Цитата: Kremen.Club
Было готово, но не было обязано
и накой такой договор? сами и попали, при чем тут протасевич, тут обычное кидалово.не стоило связываться с шестеркой пуйла


5 3
603
shtai:
Сьогодні, 13:16

Цитата: Kremen.Club

Договор как договор. Такой же договор при покупке недвиги по программе молодежного строительства. Часть процентной ставки компенсирует государство, но если денег нет, то это проблемы заемщика.

Дайте ссылку на договор кредитования покупки автобусов, а то обсуждаем кредитный договор, которого никто не видел и все верят исключительно продажным чиновникам с исполкома. 


5 0
392
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 13:16

Цитата: zzzzzz
и накой такой договор? сами и попали, при чем тут протасевич, тут обычное кидалово.не стоило связываться с шестеркой пуйла

 

Других не было. Какой договор кредитор предоставил, такой и подписали. Можно было не подписывать, ездить на старье.

 

Действительно, причем тут Протасевич к Украине, что сломя голову полетели небо закрывать, санкции вводить. Сам не понимаю, каким боком он к нам.


4 1

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