«Ситуація з баскетболом у Кременчуці критична»: тренер та ексгравець «Кременя»

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«Телеграф» поспілкувався з тренером Антоном Михайленком про стан розвитку баскетболу у Кременчуці

У Кременчуці на початку серпня пройшов масштабний фестиваль спорту, на якому відбулися змагання зі стрітболу. На змагання з вуличного баскетболу зібралися 9 команд із Кременчука та Світловодська.

Баскетболіст Антон Михайленко був атакуючим захисником та розігруючим «Кременя», паралельно тренував юних баскетболістів. Після розпаду команди Антон продовжує тренувати дітей, проте з професійною кар'єрою гравця довелося попрощатися. «Телеграф» розпитав тренера та ексгравця «Кременя» про стан розвитку баскетболу у Кременчуці.

- Ситуація з баскетболом у Кременчуці критична. Ні дорослого, ні дитячого баскетболу у Кременчуці практично немає. Я залишився тренером у спортивній школі й займаюся з дітьми. У плані змагань, то майже нічого не залишилося.

- Що з вихованцями 2004 року народження, на яких робили ставку як на продовжувачів баскетбольної слави Кременчука?

- Вони останній рік у спортивній школі.

- Чи беруть вони участь у ВЮБЛ (Вища юнацька баскетбольна ліга)?

- Вони цього року брали участь у ВЮБЛ. Пару хлопців грали, проте не окремо командою від Кременчука, а кілька гравців зіграли за інше місто.

- За кого грали?

- За Полтаву.

- Антоне, можеш виділити кількох гравців, які останнім часом проявили себе в баскетболі?

- У нас хороші хлопці в плані розуміння та фізики. Віктор Рагозін та Євген Луценко. Вони минулого року стали чемпіонами України зі стрітболу у своїй віковій категорії. Це якраз хлопці 2004 року народження.

- Яка зараз ситуація з баскетболом у Кременчуці?

- Як такої команди у місті немає. Баскетболу у Кременчуці практично немає.

- Чи набираєте дітей у секцію баскетболу?

- Зараз формуються групи. Набираємо дітей. Сенс навчати дітей завжди є, але все залежатиме від подальшої долі.

- Раніше був чемпіонат міста, де школи змагалися між собою. Чи залишилися змагання?

- Ні.

- Яка ситуація з чемпіонатом області?

- До карантину діти посіли 3 та 8 місце. Після карантину нічого немає.

- Чи охоче йдуть діти на баскетбол?

- Так, діти йдуть, записуються на баскетбол, але набагато менше, ніж було раніше. Адже бачать, що немає на кого рівнятися, немає дорослої команди.