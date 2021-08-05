Стало відомо, що новий штам «Дельта» виявили у Кременчуцькому районі

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Захворіла жінка з Градизька, наразі вона вже встигла одужати

Вчора, 4 серпня, стало відомо, що на Полтавщині вже є випадки захворювання на коронавірус штаму «Дельта». Як поінформувало видання «Суспільне» , першою захворіла жінка з селища Градизька Кременчуцького району.

Новий для нашої області штам виявили у київському Інституті молекулярної біології Національної академії наук, куди вибірково надсилали проби хворих із коронавірусом. Результат дослідження отримали 4 серпня.

Як жінка заразилася, наразі не відомо. Проте під час епідрозслідування зв’язків хворої з іншими країнами не виявили, тому цілком ймовірно, що вона могла інфікуватися на території Полтавщини.

Мешканка Градизька перенесла хворобу у легкій формі, вона лікувалася вдома і вже одужала.