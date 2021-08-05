Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Стало відомо, що новий штам «Дельта» виявили у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 904

 

Захворіла жінка з Градизька, наразі вона вже встигла одужати

Вчора, 4 серпня, стало відомо, що на Полтавщині вже є випадки захворювання на коронавірус штаму «Дельта». Як поінформувало видання «Суспільне», першою захворіла жінка з селища Градизька Кременчуцького району.

Новий для нашої області штам виявили у київському Інституті молекулярної біології Національної академії наук, куди вибірково надсилали проби хворих із коронавірусом. Результат дослідження отримали 4 серпня.

Як жінка заразилася, наразі не відомо. Проте під час епідрозслідування зв’язків хворої з іншими країнами не виявили, тому цілком ймовірно, що вона могла інфікуватися на території Полтавщини.

Мешканка Градизька перенесла хворобу у легкій формі, вона лікувалася вдома і вже одужала.

1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: slovoidilo.ua
Теги: коронавірус коронавирус Градизьк Градижск штам "Дельта"
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх