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Кременчук, Благодійність

У Кременчуці замість вагончика планують побудувати храм

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 297 Коментарів: 1

 Кошти збирають як у скриньку, так і на картку

У Кременчуці збирають кошти на будівництво храму Православної церкви України. Його мають звести в районі Петрівки замість вагончика де проводять богослужіння. Як повідомили Телеграфу в релігійній громаді, на вул. Ціолковського є храм Рівноапостольного Великого князя Володимира ПЦУ, але існує він і досі у вигляді тимчасово пристосованого приміщення (вагончика). Вже є проєкт нового храму, на будівництво якого на даний момент збираються кошти. При нашій церкві існує недільна школа, де отець Юрій проводить з дітьми бесіди на тему християнської етики. Після рухливих ігор та солодкого столу діти займаються творчістю із викладачем з художньої школи. Кожного тижня, у суботу й неділю, та у свята, у храмі звершуються богослужіння.

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На даному етапі історичного розвитку України за зрозумілих обставин (майже 350 років окупації Московською державою) у Кременчуці за своєю кількістю, площею та помпезністю суттєво переважають російські церкви (УПЦ МП). У цифрах це: лише 4 парафії Православної церкви України, 1 Українська греко-католицька церква, а з іншого боку - 15 російських парафій, тобто УПЦ МП, - йдеться у повідомленні релігійної громади парафії Рівноапостольного Великого князя Володимира ПЦУ.


Як допомогти громаді на збір коштів для будівництва храму.

Пожертвувати на будівництво храму ви можете наступним чином:

  • Перерахувати кошти на поточний рахунок релігійної організації:
    АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 331401)
    поточний рахунок № UA533314010000026000054228402 (Українська гривня)
    № UA083314010000026003054235221 (Долар США)
    № UA083314010000026001054232282 (Євро)
  • Прийти до храму і внести пожертву на будівництво храму
  • Перерахувати на картку парафії Рівноапостольного Великого князя Володимира ПЦУ №4246 0010 0133 8932 призначення – будівництво храму.
1
Автор: Альона Душенко
Теги: церква ПЦУ збір коштів храм
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Коментарі: 1

3 331
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:34

пусть попы мэрсы намоленые продадут и построят


4 0

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