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Кременчук, Споживач

Пити чи не пити? Директор «Кременчукводоканалу» - про якість води з кранів

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 2

 

Підприємство тепер інформує про 19 показників якості питної води замість 11. Та це ще не гарантія якості – вода може забруднитися по дорозі до споживача…

КП «Кременчукводоканал» поліпшило інформування споживачів про якість питної води у Кременчуці. Тепер підприємство оновлює інформацію щодня у другій половині - після проведення лабораторних аналізів. Раніше давало зведену інформацію за тиждень – і ми писали, що таке інформування не дає повної картини, як видно, ця публікація не залишилася поза увагою. Крім того, відтепер «Кременчукводоканал» інформує споживачів про 19 показників якості питної води замість 11. З довідкою про стан питної води станом на сьогодні, 19 липня, можна ознайомитися на сайті підприємства.

«Вода питна, що подається в централізовану водопровідну мережу міста відповідає вимогам ДсанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», - сказано у висновку.

 

Якість води на водозаборі у Кременчуці поліпшилася, тож тхне чи не тхне з кранів?

Директор водоканалу п’є воду з водогону

Разом із тим, у новому ДсанПіНі нормується понад 80 показників – тож виходить, що наразі кременчужани мають інформацію лише по чверті з них. Чому так? Про це «ТелеграфЪ» запитав директора КП «Кременчукводоканал» Володимира Мальованого.

- Ми контролюємо по основних показниках ДсанПіНу. Річ у тім, що цей ДсанПіН повністю ще не введений у дію. Він відстрочений до 1 січня 2022 року наказом МОЗ. Ми готуємося до нововведення, закуповуємо нове обладнання. Але поки що робимо ті аналізи, які передбачені вже зараз.

- Ви можете сказати зараз, що можна пити воду з крану без обробки? Чи так сказати не можна?

- Воду, яку ми подаємо з водоочисної станції, особисто я пив після РЧВ (резервуару чистої води) у п’ятницю. Але в нас понад 500 км мереж. Більше того, мережі в будинках не найкращі. І тому вторинне забруднення у будинкових мережах, які ніколи не чистилися, можливе. У кожному індивідуальному випадку, якщо є скарги, виїжджає наша лабораторія і робить дослідження.

- Якою є якість води в Дніпрі у місці водозабору?

- Аналізи показують не таку критичну ситуацію, яка мала місце тиждень тому (з 4 по 9 липня). І запах не той, що був: було 4 бали, зараз між 2 і 3. Запах води річковий. Він не погіршився. Кількість марганцю у воді теж не максимальна, як була в той період.

Нюанси лабораторного контролю

Звернімо увагу кременчужан на таблицю з аналізами показників якості води. Інформація подається по двох РЧВ (резервуарах чистої води) – обидва вони знаходяться на водоочисній станції. Тобто цей аналіз не є інформативним для того, щоб визначити якість тієї води, яка доходить у будинки по трубах.

Нормативний показник по марганцю у таблиці вказаний так: ≤ 0,05 (0,5). Як це зрозуміти? Відповідь шукаємо у примітці ДсанПіНу:

«Норматив,  зазначений  у дужках, має право  використовувати  підприємство питного водопостачання до 1 січня 2022 року в окремих  випадках,   пов'язаних   з   особливими   природними   умовами  та технологією  підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної   води  до  жорсткішого  нормативу,  про  що  повинно  бути зазначено  у  технологічному  регламенті  або  іншому  документі з описом технологічного процесу виробництва питної води».

Значення у Кременчуці, відповідно до даних лабораторного аналізу – 0,152 (РЧВ на 5 тис кубометрів) та 0,163 (РЧВ на 10 тис кубометрів). От і виходить, що якість питної води по марганцю у водопровідній мережі міста не дотягує до жорсткого нормативу, але умовно вода придатна.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: freepik.com
Теги: вода Кременчукводоканал якість води
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