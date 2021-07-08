Ось як депутати від партії «За майбутнє» маніпулюють темою Біланівського ГЗК

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 773 Коментарів: 2

Повернемося до сутичок на сесії Кременчуцької райради: за що чи проти кого? Давайте розберемося

6 липня у черговий раз сесія Кременчуцької районної ради пройшла під крики, вий сирен та штурханину. Нагадаємо, сесійна зала була розділена кордоном правоохоронців. Про це протистояння ми детально писали раніше. На нашу думку, все банально - ділять владу, тобто посади в райраді та вплив.

Але депутати від політичної партії «За майбутнє» вже не вперше розкручують меседж про те, що голову змінили депутати, близькі до олігарха Жеваго, аби дозволити будівництво Біланівського ГЗК. Це транслює Кременчуцька міська телерадіокомпанія та інші наближені до мерії Кременчука ЗМІ. Для них створюють і картинку — минулого разу на сесію райради 30 червня депутати з «майбутнього» прийшли у новеньких футболках з написом проти Біланівського ГЗК.

Тоді ми подивилися проєкти рішень райради — і не знайшли там аж нічого, пов'язаного з Біланівським ГЗК. (До слова, Біланівський ГЗК не просто будується — а вже працює.)

Цього разу знову розкручували меседж про будівництво ГЗК. Зокрема, після сесії райради депутат райради з фракції «За майбутнє» Владислав Мізін у себе в фейсбуці розмістив допис:

«Ось так, використовуючи поліцію, віддали землі під Жевагівський кар‘єр. Протягнули всі рішення, заради яких влаштували цей безлад. Рішення проти народу, нехай люди розуміють, заради чого всі ці події відбуваються. Ганьба проплаченим депутатам, які підтримують це беззаконня».

Ми знову передивилися проєкти рішень райради — і знову не знайшли там нічого, що говорило б про виділення землі під ГЗК.

Ми зателефонували депутату Мізіну, щоб уточнити, що саме він мав на увазі?

- Я мав на увазі межування сіл, які знаходяться поряд із Біланівським та Єристівським ГЗК. Нам розповідали, що ці питання не будуть прийняті… Але під прикриттям поліції спочатку внесли зміни в комісії — поприбирали голів від опозиційних партій, які не з ними... голову земельної комісії. Потім провели в перерві комісію — і внесли питання про межування сіл.

- Із проєктів рішень ніяк не випливає, що вони стосуються ГЗК.

- На сайті додатків я не бачив. Коли видавали документи, там були проєкти про зміну межі сіл. Я керуюся словами членів земельної комісії та голови земельної комісії. Він досліджував ці питання. А документів я не бачив — на засідання комісій нас не пускають!

- Тобто ви не можете на 100% стверджувати, що це питання стосується ГЗК?

- На 80% я можу стверджувати, а 100%, напевне, вам ніхто не дасть.

Отака вийшла розмова — але звертаємо увагу, що у своєму дописі депутат пише зовсім не про межі, а про виділення землі. А, відповідно до своїх повноважень, Кременчуцька районна рада й не може «віддати землі» під кар'єр — це не її повноваження, а повноваження обласної гілки влади. Ми вважаємо, що депутати облради Ольга Усанова, Руслан Проценко, з якими (у тому числі) поділився дописом Владислав Мізін, чудово це знають. Та неправдивий допис про землю висить і на їхніх сторінках у фейсбуці. Так створюється спотворена інформаційна картина. Так працює пропаганда.





Як насправді?

Свого часу Кременчуцька районна рада (ще у 2013 році) затвердила скандальну схему планування території Кременчуцького району, яка включала ГЗК. Звісно, це вплинуло на рішення обласної влади. Та Кременчуцька райрада, як уже сказано, ухвалила це рішення в 2013 році. А зараз йдеться про межі сіл Єристівка, Пришиб — а ці межі вже ніяк не вплинуть на виділення землі.

ТЪ багато років відстежує тему будівництва Біланівського ГЗК, екологічних загроз і того, як піаряться на них політики під час виборів. Зокрема - і команда мера Малецького. І як, попри їх гарні заяви про зупинення будівництва, Біланівський ГЗК будується. А політики відверто маніпулюють думкою містян.

До чого зараз знову підняли на щит тему Біланівського ГЗК, приправляючи її, м'яко кажучи - неправдою про виділення землі? Завжди виглядаєш краще в очах людей, якщо ти — борешся за екологію, а не за владу. Насправді ж депутати з фракції «За майбутнє» зараз борються за крісло голови райради. Ми вже повідомляли, що подані позови у суди: «За майбутнє» не визнає легітимним головою райради Дмитра Колотієвського (фракція «Рідне місто») - і хоче повернути свого представника політсили - Антона Самаркіна.