У Кременчуці встановили трамвай, якого можна торкнутися

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Мініскульптура знаходиться на перехресті вулиць Соборної та Перемоги – там наприкінці ХІХ століття пролягав один із трамвайних маршрутів





















Фото: Артем Коваленко

29 червня біля Кременчуцького краєзнавчого музею відкрили першу контактну мініскульптуру – трамвай. Знаходиться вона на перехресті вулиць Соборної та Перемоги – там наприкінці ХІХ століття пролягав один із трамвайних маршрутів.

120 років тому Кременчуком ходив трамвай

Пуск електричного трамваю у нашому місті відбувся більше, ніж 120 років тому – у 1899 році. Наприкінці ХІХ ст. трамвайні лінії мали такі міста, як Київ, Катеринослав, Єлисаветград та Житомир, а Кременчук став п'ятим містом України, що отримав цей вид міського транспорту. Започатковано кременчуцький трамвай було постановою міської думи від 10 жовтня 1895 року.

Бельгійське акціонерне товариство «Компанія тяги та електрики» налагодило рух пасажирського трамваю у Кременчуці. У лютому 1899 року у бельгійському місті Склассен заснували акціонерне товариство «Кременчуцькі трамваї». Управління товариства знаходилося у Бельгії, а агентство – у Кременчуці.

У Кременчуці функціонували три лінії:

Олександрівська (від Ярмаркової площі вулицею Олександрівською до пароплавних пристаней)

Катерининська (від Міського саду вулицею Катерининською через Соборну площу), на якій спорудили дерев'яний трамвайний міст через Криву руду;

Херсонсько-київська (від вул. Харчової вулицями Херсонською, Веселою, Київською).

Депо кременчуцького трамвая та електростанція знаходилися біля підніжжя Піщаної гори між вулицею Катерининською (сьогодні — Соборна) та Троїцьким провулком (сьогодні — вул. Чкалова).

Вагони ходили на міських лініях з інтервалом у 10 хвилин. У 1906 році концесія переходить від «Кременчуцьких трамваїв» до бельгійського анонімного товариства, яке і лишилося власником до 1917 року. Товариство влаштувало ще й вантажну трамвайну лінію, яка запрацювала у 1910 році, і займалися електроосвітленням міста. До 1910 року електрифікували центральні вулиці Кременчука, встановили 73 ліхтарі, а 12 лютого 1914 засяяли перші ліхтарі у Крюкові.

У 1916 році трамвайний парк міста складався з 18 моторних вагонів, а довжина трамвайної колії становила 12 км. За рік трамвай перевозив 2,8 млн пасажирів, а проїзд коштував 5 копійок.

Економічна криза, яка була викликана громадянською війною, стала причиною того, що з 26 лютого 1917 року трамвай призупинив свій рух.

Після закінчення війни порушували питання про відновлення трамвайного руху – вагони вціліли, але потребували ремонту. Місцева влада звернулася до уряду з проханням виділити довгостроковий кредит, проте одержала відмову. Тож ухвалили рішення трамвайні вагони продати до Саратова, а на виручені кошти придбати автобуси.

І уже в березні 1927 року до Кременчука приїхали 4 автобуси фірми Sauer, їх збирали та налагоджували на Крюківського вагонобудівному заводі. Влітку автобуси з'явилися на вулицях нашого міста. У 1940 році про відродження трамваїв знову заговорили, проте Друга світова війна перекреслила плани.



Мініскультура трамваю – то лише початок культурного проєкту

Скульптор Ельданіз Гурбанов створив скульптуру, беручи за основу зображення трамвая на поштовій листівці.

Прототип

Ініціаторкою її встановлення стала Олівія Капатія – кременчужанка, яка зараз мешкає у Києві та веде блог в інстаграмі про історичні та архітектурні цікавинки Кременчука.

Олівія Капатія з мером

Дівчина збирала гроші на встановлення мініпам'ятника, опублікувавши допис у соціальній мережі. До фінансування долучалися меценати-кременчужани навіть з інших країн – Великобританії, Польщі, Чехії та ін. Таким чином вдалося зібрати 17 тисяч грн, але Олівія додавала ще й власні кошти.

- Зараз є такий хайп навколо Ілона Маска, електрокарів, а от більше 100 років тому у нас уже ходив електричний транспорт. Тут коні, а поруч трамвай... Наскільки це було прогресивно! - з захопленням розповідає Олівія Капатія.

Історик Євген Бергер, який разом з Олівією та мером Малецьким відкривав мініпам'ятник, розповів кумедну історію про курйозний випадок у кременчуцькому трамваї:

- Один дід у якості пасажира брав єкатерининську 100-рублівку, проїзд коштував 5 копійок, у кондукторів йому ніколи не було здачі. І їздив дуже довго зайцем. Кондуктори вирішили його провчити: зробили підрахунок грошей і видали йому здачу. Дід вилаявся – і більше його в якості пасажира не бачили.

Хоч скульптура розповідає про історію Кременчука, але вона сучасна: поряд знаходиться QR-код. ТЪ спеціально не дає посилання, куди веде цей код, аби у наших читачів був стимул сходити до нового пам'ятника і просканувати його особисто. Хай для вас це стане своєрідним квестом.

За словами міського голови Віталія Малецького, мініскульптура трамвая – це анонс нового історико-культурного проєкту «Кременчук у мініатюрі». У планах на майбутнє й інші мінікомпозиції – у Кременчуці ще можуть з'явитися маленький автомобіль КрАЗ, перший підводний човен, міська дума, Успенський собор на площі.