Кременчужани зробили острів Фантазія чистішим

Результатом еко-туру на каяках та сап-бордах на Фантазію, у якому взяли участь десятки кременчужан, стали вісім 120-літрових мішків сміття, які зібрали на невеличкому клаптику землі посеред Дніпра.
Трансфер на сап-дошках, каяках та байдарках від Геокуполу до острова був абсолютно безкоштовним для всіх, хто долучився до прибирання. Більше того, всі учасники акції отримали можливість покататися на сап дошках неподалік від куполу.
За словами Оляни Колесник, це не остання акція, спрямована на прибирання сміття з островів.
Наступний еко-тур вже на Зелений острів запланований на 29 червня. Можливі зміни та уточнення.