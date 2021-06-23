Кременчужани зробили острів Фантазія чистішим

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Фото: Горнєва Ірина

Результатом еко-туру на каяках та сап-бордах на Фантазію, у якому взяли участь десятки кременчужан, стали вісім 120-літрових мішків сміття, які зібрали на невеличкому клаптику землі посеред Дніпра.

- З перших днів відкриття екокуполу ми, без перебільшення, мріяли, про те, щоб долучити кременчужан до наведення ладу на островах та набережній. На жаль, сміття завозили люди на острів роками, а «прибирав» острів лише сам Дніпро, змиваючи бруд хвилями, - говорить Оляна Колесник, організаторка екотуру.

Трансфер на сап-дошках, каяках та байдарках від Геокуполу до острова був абсолютно безкоштовним для всіх, хто долучився до прибирання. Більше того, всі учасники акції отримали можливість покататися на сап дошках неподалік від куполу.

За словами Оляни Колесник, це не остання акція, спрямована на прибирання сміття з островів.

- З маленької Фантазії ми прибрали 8 мішків пляшок та пластику, можу тільки уявити, скільки сміття ми вивеземо з Зеленого острова, - говорить Оляна Колесник.

Наступний еко-тур вже на Зелений острів запланований на 29 червня. Можливі зміни та уточнення.