Дзюдоїстка Єлизавета Каланіна про олімпійську ліцензію, виїзд без тренера та коханого

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 155

Кременчуцька спортсменка вирушає до Японії після зборів у Словаччині та олімпійській базі України















Фото: Артем Коваленко

Кременчуцька дзюдоїстка Єлизавета Каланіна здобула олімпійську ліцензію й представлятиме Україну на Олімпійських збірних. Загалом збірна представлена в основному з київських дзюдоїстів, навіть Тарасова (Вінницька область) проводить тренування у столиці. Й тут дуже важливу роль зіграла база СК «Легіону», яка з досвідченими тренерами змогла віднайти й підготувати алмаз до олімпіади.

Традиційна зустріч з журналістами відбулася в ТРЦ «Європа». Участь у прес-конференції взяли: почесний президент СК «Легіон», Почесний громадянин міста Володимир Матицин, начальник управління молоді та спорту Полтавської ОДА Марина Трохименко, директор Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності, Заслужений тренер України Костянтин Семеняга, міський голова Віталій Малецький, заступник міського голови Руслан Проценко, особистий тренер Єлизавети Каланіної, віцепрезидент федерації дзюдо України Василь Волошин.

Перша ластівка з дзюдо, яка представлятиме Полтавщину

Цього року олімпійська збірна України з дзюдо буде представлена 7 спортсменами: 4 чоловіками та 3 жінками, серед них і кременчуцька спортсменка, вихованка СК «Легіон» Єлизавета Каланіна. Переважно команда сформована з київських спортсменів, кременчуцька дзюдоїстка чи не єдина представниця з регіону.

Єлизавета Каланіна до цієї ліцензії йшла не один рік, успішно долаючи міжнародні кваліфікаційні турніри, чемпіонати Європи та світу.

- Відчуваю гордість, що від Полтавської області на Олімпіаду з дзюдо ще ніхто не їздив, - додав Василь Волошин.

Збір вийшов важким й через травму спортсменки та затяжну підготовку, яка пов’язана з пандемією коронавірусу.

Володимир Матицин також побажав успіхів Єлизаветі й зазначив, що все місто буде вболівати за неї.

- Ліза – молодець. Завжди казав, що мета не завоювати перемогу, а в тому, щоб вона стала учасницею Олімпіади. Так, там буде дуже важко. Глядачів не буде через коронавірус й ми на це не зможемо вплинути, але ми її будемо підтримувати тут, - додав Володимир Матицин.

Єлизавета Каланіна подякувала всім за вагому допомогу, зазначила, що олімпійський відбір був дуже важким, було багато перемог, поразок і травм, але вона націлена на перемогу.

16 липня збірна України вилітає в Токіо

З понеділка, 21 червня, Єлизавета Каланіна на тиждень вирушить до Словаччини. А вже 5 липня дзюдоїсти заїжджають на олімпійську базу в Конча-Заспі, там вони проведуть заключний збір. 16 липня – збірна України вилітає в Токіо.

Єлизавета у спілкуванні з журналістами розповіла, що її тренер Василь Волошин приєднається до збірної пізніше. Це пов’язано з тим, що у розташуванні може знаходитися обмежена кількість тренерів та спортсменів. Тому після того, як виступить спортсменка у ваговій категорії 48 кг – Василь Волошин приєднається до Єлизавети в Токіо.

Єлизавету підтримує родина та коханий з Кропивницького

Після завершення пресконференції журналісти поцікавилися хто підтримуватиме Єлизавету на Олімпійських іграх. Дівчина поділилася, що її величезною підтримкою є рідні та коханий. Хлопець спортивної статури, вище нашої Єлизавети й замається пауерліфтингом, сам він родом з Кропивницького й зараз Лізи переїхав до Кременчука.

