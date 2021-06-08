Як кременчужанам оплатити рахунок за газ, якщо він не прийшов: інструкція

Сьогодні, 15:19 Переглядів: 1 734 Коментарів: 1

Дехто з кременчужан і досі не отримав рахунок за газ (або отримав неповний рахунок за березень). Люди запитують: як з цим бути? Як платити? І чи не нарахують пеню?

Нагадаємо, із 13 березня ТОВ «Кременчукгаз-постачання», яке забезпечувало газом населення міста, припинило надавати послугу. І містян перевели на ПОН (Постачальника останньої надії, функції якого виконує державна ГК «Нафтогаз України»). Саме рахунків він ПОН і досі подекуди не отримали кременчужани. ПрАТ «Кременчукгаз» (як газорозподільна компанія) здійснює розподіл газу і передає дані по особових рахунках постачальникам – у тому числі й ПОН. Але він надсилає не електроні рахунки, а паперові, пояснив Богдан Оксененко, керівник ПрАТ «Кременчукгаз». Пеня при цьому не передбачена – тож навіть якщо не отримали рахунок, турбуватися не варто.

Проте є можливість перевірити стан нарахувань і оплатити рахунок від ПОН онлайн, не виходячи з дому.

Крок 1. Заходимо на сайт ГК «Нафтогаз України» у розділ «Постачальник останньої надії» .

Крок 2. Натискаєте кнопку «Дізнатися деталі»/ «Сплатити».

Крок 3. Вводите ЕIC-код (або особовий рахунок). З власного досвіду – краще вводити EIC-код, бо чомусь сайт ПОН не хотів реагувати на особовий рахунок. EIC-код це «персональний газовий номер» об'єкту газопостачання (точки обліку). EIC-код містить 16 символів (латинські літери та цифри). Наприклад: 56XM19A205987456. Його можна знайти в договорі на постачання газу. Якщо договір старий, і коду там ще немає – про способи знайти EIC-код та обрати постачальника газу читайте тут.

Крок 4. Після введення ЕIC-коду висвітиться ваш рахунок. Залишається тиснути далі «Оплатити» - є опція оплатити прямо з сайту через «Приват-24».









У подальшому слід обрати постійного постачальника газу замість ПОН. Краще зробити це до 1 липня, щоб уникнути непорозумінь з постачанням і розподілом газу. Про такий термін повідомив керівник газорозподільної організації Богдан Оксененко.

До речі, опція оплати через сайт є фактично в усіх постачальників газу.