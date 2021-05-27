Кременчук, ТЪ представляет, Україна, Світ

Свекруха вибила двері у спальню під час сексу: як наша землячка брала участь у «Детекторі брехні»

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 1 359 Коментарів: 4

 

Програма вийшла 24 травня на телеканалі СТБ

24-річна Ірина Вань, яка мешкає у Кременчуці, не може знайти спільну мову зі свекрухою Тетяною от уже 6 років. Аби довести своєму чоловіку Мирославу, що саме свекруха здебільшого є ініціаторкою конфліктів, дівчина прийшла на проєкт «Детектор брехні» на телеканалі СТБ. Випуск передачі №17, у якому показали нашу землячку, вийшов в ефір 24 травня.

Чому свекруха відбирала гроші у свого сина, не прийшла на його весілля, чому вибила двері у спальню, де подружжя займалося сексом, та чи вдасться жінкам порозумітися, дивіться у сюжеті.

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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: СТБ
Теги: СТБ проект
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Коментарі: 4

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1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:34

Зрелищ, хлеба не надо....


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Kremen.Club:
Сьогодні, 17:11

топ-новына :)


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VsegdaProtiv:
Сьогодні, 18:03

помойку на помойке показывают... об этом, думаю, надо написать во всеукраинских новостях!

 


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1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:05

и сватов, сватов побольше!!! круглый день по 1+1, най їдять з маслом!


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