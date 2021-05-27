У Кременчуці помер АТОвець Олександр Кузьменко

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27 травня у віці 45 років зупинилося серце учасника антитерористичної операції Кузьменка Олександра Васильовича. Про це повідомляють на сторінці АТО. Соціальний супровід.

Олександр Кузьменко був мобілізований 1 серпня 2014 року Указом Президента України від 27.07.2014 № 607 «Про часткову мобілізацію».

З 2014 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції. Мав статус «Учасник бойових дій». Залишились мати, дружина та син.

Співчуття рідним та близьким.

Поховання Кузьменка Олександра попередньо планується 29 травня на Свіштовському кладовищі, на Алеї Слави. Детальна інформація щодо поховання буде надана пізніше.