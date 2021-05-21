Кременчук, Благодійність

Як в Донецьку: у парку «Придніпровський» планують створити музей ковальського мистецтва

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 219

 

Для втілення цієї ідеї необхідна фінансова підтримка

У парку «Придніпровський» хочуть створити музей ковальського мистецтва та алею кованих фігур. Про це Телеграфу розповів один з організаторів Віктор Некипілий. 


- Ця ідея зародилася в мене більше року тому, від враження побаченого чуда ковальських робіт, викуваних руками наших земляків-майстрів, - повідомив Віктор Некипілий. 


 


У співпраці з директором парку «Придніпровський» Олександром Мірошниченком та художницею Оксаною Бойко намалювали чудову арку, яка прикрашатиме вхід в алею кованих фігур, що веде до музею ковальського мистецтва. 


Парк кованих фігур у Донецьку 


Створено ініціативну групу «Легенда», яка займеться створенням музею ковальського мистецтва та алеї кованих фігур. До неї увійшли: 

  • Тетяна Чорнова - заступник начальника управління культури і туризму
  • Оксана Бойко - художниця, директор художньої галереї 
  • Олександр Мірошниченко - директор парку «Придніпровський»
  • Павло Лещенко - голова ГО «Кременчуцька спілка ковалів»
  • Геннадій Сметанко - коваль-художник
  • Олександр Шкурапет - член спілки художників 
  • Віктор Некипілий - ініціатор створення в місті музею й алеї 

 


- Сподіваємося, що краса створена руками кременчужан допоможе зберегти і розвинути духовн і скарби Кременчука і зробити місто привабливим для туристів, - додав Віктор Некипілий. 


Реквізити для надання фінансової підтримки, щоб у Кременчуці зявився музей ковальського мистецтва.


Одержувач: КЗК МПКІВ Придніпровський. Номер рахунку 043052990000026009001213005, код ЕДРПОУЛПН 02221685.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ковалі Придніпровський
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