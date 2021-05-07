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«Кремінь» б'є антирекорд й у більшості програв «Ниві»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 154

 
Кременчуцька команда під керівництвом нового тренера прийняла тернопільську команду
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 7 травня, футбольний клуб «Кремінь» під керівництвом новго тренера Сергія Свистуна прийняла тернопільську «Ниву». 


«Кремінь» - «Нива» - 1:3

Голи: Семенов 11 (пенальті) - Семенина 55, 72, Проців 90+2

Вилучення: Механів 31

«Кремінь»: Олійник, Бєлоусов, Курелєх, Головко, Мягков, Демченко, Фернандо, Бичков, Мурашов, Семенов, Галата. Запасні: Данкович, Мілєсін, Кучеренко, Пуди, Дудка, Івахно, Молько, Кривенко, Білоус, Фернандо. В.о. головного тренера: Сергій Свистун

«Нива»: Механів, Хруставка, Вовченко, Демчук, Дворовенко, Мороз, Патала, Семенина, Скакун, Різник, Кисленко. Запасні: Єрмолов, Жупанський, Граматік, Зінь, Кобеля, Малащук, Мамешев, Проців. Головний тренер: Ігор Климовський


Головний арбітр - Олександр Афанасьєв (Харків)
Асистенти арбітра - Заур Курбанов (Херсон), Ірина Петрова (Нова Каховка)
Четвертий арбітр - Олександр Садовий (Кременчук)
Спостерігач арбітражу - Геннадій Бич (Київ)


15 травня «Кремінь» у Миколаєві зіграє з місцевою муніципальною командою «Миколаїв». 21 травня «синьо-білі» приймуть «Агробізнес».

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: футбол Кремінь Нива
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