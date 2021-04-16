«Кремінь» створює сенсацію й розписує мирову з «Чорноморецем»

Сьогодні, 16 квітня, футболісти «Кременя» зіграли з «Чорноморцем» внічию. Кременчуцька команда залишилася в меншості вже у першому таймі.
«Кремінь» - «Чорноморець» - 1:1
Голи: Галата 15 - Кравченко 21
Вилучення: Головко 30
«Кремінь»: Данкович, Бєлоусов, Курелєх, Головко, Мягков, Демченко, Семенов, Хоцяновський, Івахно, Пуди, Галата. Запасні: Олійник, Мілєсін, Сантос, Бичков, Білоус, Мурашов, Фернандо, Дудка, Гоменко, Молько, Кривенко, Кучеренко. Головний тренер: Олексій Годін ⠀
«Чорноморць»: Підківка, Микицей, Поспєлов, Мельничук, Ващишин, Лиховидько, Кравченко, Брагару, Штогрін, Авагімян, Коркішко. Запасні: Варакута, Мартиненко, Валєєв, Ковбаса, Мащенко, Гейко, Вачіберадзе, Сухоручко, Бугай. Головний тренер: Олексій Антонов
Головний арбітр: Дубровець Павло (Житомир)
Арбітри: Дарійчук Сергій (Чернівецька обл) і Кузьменко Микола (Київ)
4 арбітр: Плєшко Павло (Кременчук)
Спостерігач арбітражу: Труханов Костянтин (Харків)
20 квітня кременчуцька команда зіграє перенесений тур з «Авангардом». Матч розпочнеться о 15.00 у Краматорську. А 24 квітня «Кремінь» вдома прийме «Полісся».