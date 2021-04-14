До уваги автомобілістів: у центрі міста не працюють світлофори

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Чому світлофори вийшли з ладу - наразі невідомо
Зранку 14 квітня на перехресті вул. Шевченка та вул. Ігоря Сердюка у центрі Кременчука на прцюють світлофори. Тож автомобілістам слід бути особливо уважними та обережними.
Причини наразі невідомі.
Не працювали й на перехресті Шевченка та Соборної