До уваги автомобілістів: у центрі міста не працюють світлофори

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 291 Коментарів: 1

Зранку 14 квітня на перехресті вул. Шевченка та вул. Ігоря Сердюка у центрі Кременчука на прцюють світлофори. Тож автомобілістам слід бути особливо уважними та обережними.





Причини наразі невідомі.