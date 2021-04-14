Кременчук

До уваги автомобілістів: у центрі міста не працюють світлофори

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 291 Коментарів: 1

 
 

Чому світлофори вийшли з ладу - наразі невідомо

Зранку 14 квітня на перехресті вул. Шевченка та вул. Ігоря Сердюка у центрі Кременчука на прцюють світлофори. Тож автомобілістам слід бути особливо уважними та обережними.


Причини наразі невідомі.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: світлофори
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Коментарі: 1

85
КАПУША:
Сьогодні, 10:23

Не працювали й на перехресті Шевченка та Соборної


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