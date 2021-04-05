«Кремінь» перериває суху серію «Вереса» й програє після сумнівного пенальті

Сьогодні, 16:58 Переглядів: 218

Кременчуцька команда зійшлася на полі з лідером Першої ліги

















































































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 5 квітня, футбольний клуб «Кремінь» зустрівся з лідером Першої ліги рівненським «Вересом». Матч завершився з рахунком 1:2





«Кремінь» - «Верес» - 1:2

Голи: Бичков 13 - Нємчанінов 20, Сергійчук 71 п

«Кремінь»: Олійник, Бєлоусов, Курелєх, Сантос, Мягков, Бичков, Демченко, Семенов, Івахно, Хоцяновський, Гоменко. Запасні: Данкович, Пуди, Мурашов, Мілєсін, Білоус, Галата, Головко, Фернандо, Молько, Кривенко, Кучеренко. Головний тренер: Олексій Годін

«Верес»: Когут, Солдат, Махнєв, Гончаренко, Нємчанінов, Полюлях, Панасенко, Сергійчук, Гайдучик, Дахновський, Шестаков. Запасні: Бабійчук, Савошко, Мірошник, Гук, Данилюк, Кучерові, Петько, Пасіч, Поворознюк, Ющишин. Головний тренер: Юрій Вірт





Головний арбітр: Серпутько Геннадій (Одеса)

Арбітри: Рибченко Ігор (Запоріжжя) і Соботюк Сергій (Житомир)

4-й арбітр Плєшко Павло (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Гордієнко О.В. (Дніпро)





10 квітня «Кремінь» на виїзді зіграють з «Прикарпаттям», а 16 квітня вдома прийме одеський «Чорноморець».