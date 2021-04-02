Перевізники у Кременчуці хочуть підвищити ціну на проїзд у маршрутках

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 1 977 Коментарів: 3

Мер поки що проти

Кременчуцькі перевізники подали у виконком нові розрахунки на підвищення вартості проїзду у маршрутках. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради. На скільки саме хочуть підвищити ціну, мер не уточнив.



До того, як рішення виносять на виконком, розрахунки завжди перевіряє управління економіки виконкому. Наразі мер має питання до цих розрахунків. Він зауважив, що один з перевізників вказав у розрахунках 3,4 мільйона гривень на зарплату, та засумнівався у цій цифрі.





- Нехай податкова проведе звірку сплати ПДФО, скільки податків сплачено, - сказав міський голова.





Зарплати, які вказують перевізники, напряму впливають на їхній тариф.





- Не треба дурити кременчужан, - додав міський голова, кажучи про розрахунки перевізників.





Втім, уже неодноразово бувало: мерія спочатку пручається — а потім все одно йде на поступки перевізникам та підвищує тарифи.