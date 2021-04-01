Співробітники «льотки» поскаржилися, що їх змушують віддати одноденну зарплату на підтримку чорнобильців

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 494 Коментарів: 1

Співробітники льотного коледжу ХНУВС поскаржилися, що з них добровільно-примусово вираховують одноденну зарплату у фонд підтримки чорнобильців. У середньому виходить, що з людей утримують близько 500 грн. А тих, хто відмовляється написати заяву на вирахування цих коштів, лякають тим, що їх залишать без премій.





Пресслужба льотного коледжу з посиланням на директора цього навчального закладу Руслана Яковлєва поінформувала, що це всеукраїнська акція до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи від Міністерства внутрішніх справ України. І таку пропозицію отримали усі працівники структур, підпорядкованих МВС.





Тож на зборах співробітникам льотного коледжу запропонували у добровільному порядку написати заяву щодо стягнення коштів у фонд. Директор разом із заступниками на зборах повідомили, що вже долучилися до акції та закликали й інших бажаючим це зробити.





- Ніхто нікого не змушував. Ніхто не утримував (кошти – ред.) без відома людей, адже не мають права, тільки за заявою людини, - прокоментували у навчальному закладі та заперечили той факт, що з людей зніматимуть премії.





ТЪ запитав у представників інших структур МВС, чи справді вони брали участь у цій акції. Пресслужба Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС сповістила, що у кременчуцьких рятувальників не відраховували одноденну зарплату.





Натомість, як повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, до Нацполіції надійшов лист від голови Української асоціації «Чорнобиль» з проханням долучитися до благодійного заходу. А далі – то вже особисте бажання кожного поліцейського.

