Співробітники «льотки» поскаржилися, що їх змушують віддати одноденну зарплату на підтримку чорнобильців

Співробітники льотного коледжу ХНУВС поскаржилися, що з них добровільно-примусово вираховують одноденну зарплату у фонд підтримки чорнобильців. У середньому виходить, що з людей утримують близько 500 грн. А тих, хто відмовляється написати заяву на вирахування цих коштів, лякають тим, що їх залишать без премій.
Пресслужба льотного коледжу з посиланням на директора цього навчального закладу Руслана Яковлєва поінформувала, що це всеукраїнська акція до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи від Міністерства внутрішніх справ України. І таку пропозицію отримали усі працівники структур, підпорядкованих МВС.
Тож на зборах співробітникам льотного коледжу запропонували у добровільному порядку написати заяву щодо стягнення коштів у фонд. Директор разом із заступниками на зборах повідомили, що вже долучилися до акції та закликали й інших бажаючим це зробити.
ТЪ запитав у представників інших структур МВС, чи справді вони брали участь у цій акції. Пресслужба Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС сповістила, що у кременчуцьких рятувальників не відраховували одноденну зарплату.
Натомість, як повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, до Нацполіції надійшов лист від голови Української асоціації «Чорнобиль» з проханням долучитися до благодійного заходу. А далі – то вже особисте бажання кожного поліцейського.