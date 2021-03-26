Кременчук, Спорт, Кременчуг

Два вилучення та нервова гра: «Кремінь» у другому таймі втратив перемогу

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 164

 Кременчуцька команда провела перший матч у весняній частині чемпіонату

Сьогодні, 26 березня, футбольний клуб «Кремінь» у першому весняному матчі зустрівся із «Гірник-Спортом». У матчі з двома вилученнями розписали мирову.


Кремінь- Гірник-Спорт - 1:1

Голи: Демченко 25 - Твердохліб 41

Кремінь: Олійник, Мягков, КурелєхСпнтос, Бєлоусов, Хоцяновський, Семенов, Демченко, Бичков, Івахно, Гоменко. Запасні: Данкович, Кривенко, Мурашов, Мілєсін, Білоус, Дудка, Молько, Галата. Головний тренер: Олексій Годін

Гірник-Спорт: Жмурко, Литвяк, Чужі, Чепелюк, Дмитрук, Дедух, Романов, Сьомка, Литовченко, Чередниченко, Вентура, Клімов, Якубов, Богомаз, Твердохліб, Ігнатьєв, Черниш. Головний тренер: Ігор Жабченко


Головний арбітр: Ярослав Пєсоцький (Суми)

Асистенти: Максим Левченко (Кривий Ріг), Микола Близнюк (Харків)

4-й арбітр: Олександр Садовий (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Микола Даневич (Київ)


31 березня «Кремінь» у столиці зіграє з київською «Обоонню», а 5 квітня прийме вдома «Верес». 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Гірник-Спорт
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