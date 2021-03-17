У місті зникне Федерація футболу Кременчука

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У Кременчуці припинила діяльність Федерація футболу Кременчука. У зв'язку з адміністративною реформою кількість районів на Полтавщині скоротилася до чотирьох (Полтавський, Лубенський, Миргородський та Кременчуцький). В усіх районах обрали голів місцевих асоціацій. Тимчасово виконуючим обов'язки голови Асоціації футболу Кременчука обрали Віктора Чернишова.





Всі 4 Асоціації прийняли до Асоціації футболу Полтавщини, а відповідно Федерації припинили свої повноваження.





Хто очолив місцеві асоціації:

Кременчуцький район - Віктор Чернишов

Полтавський район - Олег Лисак

Лубенський район - Іван Близнюк

Миргородський район - Володимир Олексенко





Вчора, 16 березня, у залі Кременчуцької районної ради відбулася робоча нарада представників Асоціації футболу Кременчуцького району. На зустрічі обговорили про подальшу стратегію реорганізації футболу Кременчуцького району. До проведення першого конгресу (18 травня) мають вирішити питання щодо створення бази даних та затвердження календаря на 2021 рік, адже одним з перших змагань планують провести Лігу чемпіонів ОТГ (об'єднаних територіальних громад).





Згідно з даними youcontrol ГС «Асоціація Футболу Кременчуцького району» (ГС «АФКР») зареєстрована ще три місяці тому - 17 листопада 2020 року й має юридичну адресу вул.Чкалова, будинок 6а (стадіон «Кремінь-Арена»).