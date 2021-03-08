«Кремінь» рописав мирову з чемпіонами Полтавщини «Олімпією»

Вчора, 18:11 Переглядів: 555

Попереду у кременчужан ще один заключний контрольний матч

Сьогодні, 8 березня, футболісти Кременя на своєму полі приймали чемпіонів Полтавської області - Олімпію з Савинців.









«Кремінь» - «Олімпія» - 0:0

«Кремінь»: Олійник, Бєлоусов, Головко, Курелєх, Мілєсін (Мягков 74), Демченко, Семенов, Івахно (Мурашов 60), Хоцяновський (ГНП), Бичков (ГНП 81), ГНП (ГНП 60, Галата 71)





У порівнянні з минулою грою тренерський штаб вніс 4 заміну у стартовий склад. З перших хвилин вийшли: Курелєх, Мілєсін, Семенов та гравець на перегляді (ГНП).





Господарі активно розпочали гру, притиснув суперника на його половині поля. Вже на 22 хв Бичков забив у ворота Олімпії, але суддя вказав на положення поза грою. Після затяжної атаки й кількох спроб вразити ворота савинців, Демченко прострелив метрів з 20. Згодом Бєлоусов також мав шанс вразити ворота суперника. До перерви ще двоє гравців Кременя проб вали ворота Олімпії. Під кінець тайму Олімпія змогла перевірити Олійника на пильність.





У другому таймі Кремінь вирішив переглянути ряд новачків. Олімпія більш активізувалась й додала клопоту кременчужанам. Проте рахунок на табло так і залишився - 0:0.





11 березня у Черкасах Кремінь проведе заключний контрольний матч проти місцевого Дніпра. Початок матчу о 15.00.