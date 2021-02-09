ІV сесія Кременчуцької міської ради відбудеться 11 березня

Порядок денний:

1. Про затвердження плану роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021 рік.





2. Про заслуховування інформації керівника Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.





3. Про заслуховування інформації керівника Кременчуцької місцевої прокуратури.





4. Про заслуховування інформації керівника Батальйону патрульної поліції в місті Кременчук.





5. Про затвердження «Комплексної програми профілактики правопорушень на 2021 рік» в новій редакції.





6. Про затвердження Програми підтримки уповноважених органів з питань пробації Автозаводського та Крюківського районів м. Кременчука на 2021 рік.





7. Про виконання місцевого бюджету за 2020 рік.





8. Про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік.





9. Про затвердження звітів про надходження та використання коштів цільового фонду міської ради за 2020 рік.





10. Про затвердження рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 29.01.2021 №125, від 29.01.2021 № 133, від 05.02.2021 №169.





11. Про затвердження Положення про порядок розгляду електронних петицій у Кременчуцькій міській раді Кременчуцького району Полтавської області та виконавчому комітеті.





12. Про затвердження Стратегії розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на період до 2028 року.





13. Про затвердження Плану реалізації Стратегії розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.





14. Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів.





15. Про безоплатне прийняття до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади в особі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області окремого індивідуально визначеного майна.





16. Про безоплатне прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади спеціалізованої комунальної техніки.





17. Про надання згоди на списання з балансу навчального закладу нерухомого майна, яке належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади.





18. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 11 жовтня 2018 року «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Кременчука та реєстрацію права власності».





19. Про прийняття рухомого майна до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади.





20. Про затвердження Положення про порядок списання майна, яке належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади.





21. Про надання згоди на безоплатне прийняття нерухомого майна з державної власності до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади.





22. Про виключення об’єктів нерухомого майна з переліку об’єктів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука та підлягають приватизації.





23. Про включення до Переліку другого типу об’єктів оренди, що належать до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, укладення, продовження договорів оренди без проведення аукціону.





24. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади на 2019-2023 роки в новій редакції».





25. Про затвердження Міської програми забезпечення службовим житлом працівників батальйону патрульної поліції в місті Кременчук управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції на 2021–2023 роки.





26. Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми розвитку зон ландшафтно-рекреаційних загальноміського значення та зон озеленення загального користування на 2021-2023 роки».





27. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2018 року «Про затвердження міської комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2022 роки».





28. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24 жовтня 2019 року «Про затвердження Міської програми забезпечення житлом видатних спортсменів міста Кременчука на 2019-2024 роки».





29. Про затвердження Положення про призначення та виплату стипендії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області для підтримки провідних та перспективних спортсменів Кременчуцької міської територіальної громади в новій редакції.





30. Про призначення та виплату стипендії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області для підтримки провідних та перспективних спортсменів Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік.





31. Про затвердження Комплексної програми «Молодь Кременчука» на 2021-2025 роки у новій редакції.





32. Про затвердження Комплексної програми підготовки молоді Кременчуцької міської територіальної громади до військової служби і призову її до Збройних Сил України та Національної гвардії України на 2017-2021 роки у новій редакції.





33. Про створення піклувальних рад закладів загальної середньої освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.





34. Про затвердження Програми надання освітньої субвенції приватним закладам загальної середньої освіти м. Кременчука на 2021 рік.





35. Про затвердження положень про проведення конкурсу на посади директора та педагогічних працівників Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.





36. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2016 «Про затвердження Програми перспективного розвитку «Освіта Кременчука» на 2017-2021 роки».





37. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021-2023 роки».





38. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Міської комплексної програми «Захисник України» на 2021-2023 роки».





39. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико–санітарної допомоги №1» м. Кременчука на 2020-2022 роки».





40. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико–санітарної допомоги №2» м. Кременчука на 2020-2022 роки».





41. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико–санітарної допомоги №3» м. Кременчука на 2020-2022 роки».





42. Про внесення змін до рішення міської ради від 03 вересня 2020 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» на 2021-2023 роки».





43. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2018 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська» на 2019-2021 роки».





44. Про внесення змін до рішення міської ради від 03 вересня 2020 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на 2021-2023 роки».





45. Про внесення змін до рішення міської ради від 03 вересня 2020 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська дитяча лікарня» на 2021-2023 роки».





46. Про внесення змін до рішення міської ради від 03 вересня 2020 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня відновного лікування» на 2021- 2023 роки».





47. Про внесення змін до рішення міської ради від 03 вересня 2020 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського» на 2021-2023 роки».





48. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» на 2020-2022 роки».





49. Про внесення змін до рішення міської ради від 03 вересня 2020 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Міська дитяча стоматологічна поліклініка» на 2021-2023 роки».





50. Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька центральна районна лікарня» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021-2023 роки.





51. Про затвердження комплексної програми «Лікування онкологічних та гематологічних захворювань на 2021-2023 роки» Кременчуцької міської територіальної громади.





52. Про затвердження Програми «Охорона материнства і дитинства на 2021-2023 роки» Кременчуцької міської територіальної громади.





53. Про виділення коштів за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій станом на 01.01.2021.





54. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 26 травня 2015 року «Про затвердження складу постійної комісії та Положення із забезпечення реалізації житлових прав громадян, які мешкають у гуртожитках міста Кременчука у новій редакції».





55. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03 вересня 2020 року «Про затвердження переліку об’єктів (квартир) житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, реєстрацію права власності».





56. Про закріплення квартир за Департаментом охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на праві оперативного управління.





57. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми підвищення безпеки дорожнього руху в місті Кременчуці на 2021-2025 роки».





58. Про внесення змін до найменування та затвердження Статуту Комунального госпрозрахункового підприємства «Креміньміськпроект» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції.





59. Про внесення змін до найменування та затвердження статуту комунального госпрозрахункового підприємства «Союзрембуд» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції.





60. Про початок роботи по розробці містобудівної документації міста Кременчука.





61. Про початок роботи по внесенню змін до детального плану території по вулиці Богдана Хмельницького в місті Кременчуці.





62. Про початок роботи по внесенню змін до детального плану території колишнього меблевого комбінату по вулиці Богдана Хмельницького в місті Кременчуці.





63. Про початок роботи по внесенню змін до детального плану території мікрорайону «Озерний».





64. Про внесення змін в рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 23 грудня 2014 року «Щодо забезпечення реалізації прав на землю в м. Кременчуці учасниками бойових дій, в тому числі учасниками антитерористичної операції».





65. Про припинення права користування земельними ділянками.





66. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам.





67. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам.





68. Про передачу земельних ділянок у власність громадянам.





69. Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) учасникам бойових дій, інвалідам війни, а також членам сімей загиблих учасників бойових дій.





70. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду громадянам.





71. Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування.





72. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.





73. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичним та фізичним особам.





74. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу із земель комунальної власності.





75. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду та відмову в наданні земельних ділянок в оренду.





76. Про укладення договорів оренди землі на новий строк.





77. Про надання згоди на встановлення земельних сервітутів.





78. Про зміну цільового призначення земельних ділянок.





79. Про погодження технічних документацій із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок.





80. Про продаж земельних ділянок комунальної власності.





81. Про зарахування земельної ділянки по вул. Троїцькій, в районі жилого будинку №101 в м. Кременчуці, до земель запасу.





82. Про затвердження Програми використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, на оплату послуг з інвентаризації земельних ділянок.





83. Про внесення змін до рішень Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24 лютого 2016 року та від 30 червня 2016 року.





84. Про надання згоди на поділ та об’єднання земельних ділянок.





85. Про проведення інвентаризації земель комунальної власності.





86. Про затвердження документації із землеустрою в м. Кременчуці.





87. Про зарахування земельної ділянки по вул. Свіштовській, 9 в м. Кременчуці до земель запасу.





88. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 30 березня 2018 року «Про затвердження Положення про порядок забезпечення учасників бойових дій, інвалідів війни, а також членів сімей загиблих учасників бойових дій, в тому числі учасників антитерористичної операції, земельними ділянками із земель комунальної власності міста Кременчука в новій редакції».





89. Різне.