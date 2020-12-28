Футбольна команда Полякова перемогла команду Свистуна

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 325

Сьогодні, 31 грудня, відбувся традиційний новорічний матч серед ветеранів футболу Кременчука. Ветерани футболу завітали на кладовище до почесного президента «Кременя» Олега Бабаєва, який розвивав футбол не лише у Кременчуці, а й на Полтавщині.

У товариському матчі на стадіоні «Кремінь-Арена» команда під керівництвом тренера Олександра Полякова перемогла команду Сергія Свистуна.





Ветерани футболу Кременчуці вітають усіх кременчужан та любителів футболу з прийдешнім Новим роком! Бажаємо вам міцного здоров’я, тримати себе в формі, успіхів в усіх починаннях. Хай 2021 рік буде яскравим, як спалахи феєрверків, красивим, як прикрашена ялинка, веселим, як сам Новий рік! Нехай настрій буде на висоті, душа співає від радості, а серце завжди зігріває любов!