Для кременчужан «під ялинку» подорожчав газ — майже на півтори гривні

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 905 Коментарів: 2

У січні ціна на газ від «Кременчукгаз-постачання» складе 8,5 грн за кубометр проти 7,05 грн у грудні

ТОВ «Кременчукгаз-постачання» оприлюднило ціни на газ для побутових споживачів на січень 2021 року. Ціна на газ складатиме за 1000 кубометрів — 8500 грн з ПДВ (тобто 8,5 грн за кубометр). Це ціна без вартості доставки газу.



За даними цього ж постачальника, ціна на газ у грудні складала 7050 грн з ПДВ (тобто 7,05 грн за кубометр). Отже, ціна на газ у січні зросла на 1 грн 45 коп (на 17%). Тобто для абонентів, які використовують газ для опалення, навіть економні 200 кубометрів обійдуться у січні на 290 гривень дорожче, ніж у грудні.





Втім, ціна на січень ще може бути змінена у зв’язку із змінами на ринку природного газу України, повідомляє ТОВ «Кременчукгаз-постачання»: річ у тім, що станом на 26 число кожного місяця ціна формується попередньо, потім вона може коригуватися (наприклад, так вона коригувалася у листопаді в бік зменшення).





Як пояснив керівник ТОВ «Кременчукгаз-постачання» Валерій Кузьминський, ціна на газ зросла у зв'язку зі змінами ціни на європейській біржі, де нині купує газ кременчуцька газова компанія.



НАК «Нафтогаз України» також повідомив про зростання ціни із січня 2021 року на 14% — до 7,22 гривні за кубометр без вартості доставки. Але в цього постачальника газ значно дешевший.



Як пише «Главком», більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень. Найбільше газ подорожчав у ТОВ «Львівенергозбут» – ціна сягнула 10,8 грн за кубометр (у грудні 8,7 грн).





Ціна у більшості облгаззбутів коливається в межах 9,88-9,92 грн за куб (з ПДВ і без вартості послуги за розподіл), тоді як у грудні облгаззбути продавали газ населенню в середньому по 8,8 грн за куб.





Постачальник останньої надії – ДП «Нафтогаз України» в січні продаватиме газ по 7,65 грн за кубометр (у грудні – 6,77 грн). Найнижчу ціну пропонує ТОВ «Мегаватт Енерго» – 7,05 грн (у грудні – 6,22 грн).







