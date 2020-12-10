«Грохот был такой, что у нас дом задрожал»: кременчужанин рассказал об аварии с пожарной машиной на Чередниках

По словам горожанина Дмитрия, около его дома – опасний участок дороги, на котором уже погибла девушка, но никто с ним ничего не делает
13 декабря нам позвонил читатель Дмитрий и сообщил, что стал свидетелем аварии с пожарной машиной ГАЗель Валдай, которая случилась на Чередниках.
По информации Кременчугского горрайонного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций, 12 декабря около 22.00 на улице Чередницкой загорелся жилой дом. За шесть минут спасатели добрались до места события и за полтора часа потушили огонь, но дом сгорел полностью вместе с вещами в нём.
Однако в этой истории самим спасателям чуть не понадобилась помощь. В переулке Героев Бреста, ведущем на Чередники (сразу за центром занятости, как спускаться мимо «Горводоканала»), их машина слетела с дороги и чуть не упала в речку в конце спуска.
По его словам, данный спуск никогда не посыпают зимой – это и послужило причиной аварии.
После того, как пожарная машина въехала в столбы от забора, у неё разбился бампер, сдвинулась передняя балка, оторвало рессоры; люди не пострадали. Когда приехала подмога – второй пожарный автомобиль – местные жители бежали навстречу и кричали, чтобы она не спускалась вниз.
Также он добавляет:
Очевидец ДТП поделился, что этот проблемный участок дороги уже не первый год беспокоит местных жителей; аварии на нём случаются регулярно:
- Речка неглубокая, в ширину метров 5-10, но там торчат бетонные кольца. И несколько лет назад авария была, что ЗИЛ туда влетел, то мотор нашли в кузове, вот такой сильный был удар.
А в прошлом году на этом месте разбилась молодая девушка на велосипеде. У неё отказали тормоза – и она не вписалась в мостик. Это на наших глазах было: она сделала в воздухе сальто и голову разбила о бетонный мостик. Мы держали ей язык, потому что она захлёбывалась кровью. Она умерла, ей 23 года было. У неё дочка осталась.
Кременчужане уже неоднократно звонили в службу помощи мэра, просили, чтобы посыпали дорогу на спуске, обращались к местному депутату, чтобы поставить сетку или предупреждающие знаки на опасном участке. Но пока вопрос остаётся открытым.