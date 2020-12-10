«Грохот был такой, что у нас дом задрожал»: кременчужанин рассказал об аварии с пожарной машиной на Чередниках

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 135

По словам горожанина Дмитрия, около его дома – опасний участок дороги, на котором уже погибла девушка, но никто с ним ничего не делает

13 декабря нам позвонил читатель Дмитрий и сообщил, что стал свидетелем аварии с пожарной машиной ГАЗель Валдай, которая случилась на Чередниках.

По информации Кременчугского горрайонного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций, 12 декабря около 22.00 на улице Чередницкой загорелся жилой дом. За шесть минут спасатели добрались до места события и за полтора часа потушили огонь, но дом сгорел полностью вместе с вещами в нём.





Однако в этой истории самим спасателям чуть не понадобилась помощь. В переулке Героев Бреста, ведущем на Чередники (сразу за центром занятости, как спускаться мимо «Горводоканала»), их машина слетела с дороги и чуть не упала в речку в конце спуска.

- Мы кинулись оттого, что грохот был такой, что у нас дом аж задрожал. Мы живём рядом, прямо на углу. Мы выбежали, думали, как всегда спасать кого-то нужно, а там пожарники бегают, потом увидели пожар, – начал рассказ Дмитрий. – Хлопцы тут бегали, скользко, они падали, шланги тянули. Они просто молодцы! Я представляю, как это – бежать со шлангами с водой по гололёду.

По его словам, данный спуск никогда не посыпают зимой – это и послужило причиной аварии.

- Как рассказывал мне сам водитель: «Мы же летели на пожар, быстренько, дороги везде посыпаны, всё нормально, мы не ожидали, что будет такое. Когда выехали на гору и начали спускаться, то увидели, что дальше просто нет дороги, там речка. Я начал тормозить, а так как стоял лёд, некуда было деваться. Я понял: либо мы сейчас разобьёмся все, слетим, либо нужно сбивать остатки от забора – и развернул машину. Поэтому выбрал бить машину, чем улететь и разбиться нам», – кременчужанин обрисовал ситуацию со слов водителя. – Он говорит, реально вся жизнь перед глазами промелькнула, когда с горы летели. Достаточно было бы 40 км/час – и они убились бы насмерть.









После того, как пожарная машина въехала в столбы от забора, у неё разбился бампер, сдвинулась передняя балка, оторвало рессоры; люди не пострадали. Когда приехала подмога – второй пожарный автомобиль – местные жители бежали навстречу и кричали, чтобы она не спускалась вниз.

- Он нас увидел, начал тормозить, а это ЗИЛ уже спускался. И этот ЗИЛ понесло. Он чудом вывернул, рядом площадка такая есть, песчаная – это официальное место сваливания веток. И вот он туда поехал. Потому что ему было или бить этот ГАЗель Валдай или съезжать туда в ветки, - говорит Дмитрий.

Также он добавляет:

- Ещё фишка в том, что сюда вниз они спустились, но потом выехать не могли. У нас здесь одна дорога – только по Чередницкой выезжать на Щорса. Тут три машины «пожарки», скорая, полиция приехала – все теснились, потому что выехать можно только в одну сторону.





Очевидец ДТП поделился, что этот проблемный участок дороги уже не первый год беспокоит местных жителей; аварии на нём случаются регулярно:

- Речка неглубокая, в ширину метров 5-10, но там торчат бетонные кольца. И несколько лет назад авария была, что ЗИЛ туда влетел, то мотор нашли в кузове, вот такой сильный был удар. А в прошлом году на этом месте разбилась молодая девушка на велосипеде. У неё отказали тормоза – и она не вписалась в мостик. Это на наших глазах было: она сделала в воздухе сальто и голову разбила о бетонный мостик. Мы держали ей язык, потому что она захлёбывалась кровью. Она умерла, ей 23 года было. У неё дочка осталась.





Кременчужане уже неоднократно звонили в службу помощи мэра, просили, чтобы посыпали дорогу на спуске, обращались к местному депутату, чтобы поставить сетку или предупреждающие знаки на опасном участке. Но пока вопрос остаётся открытым.