Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна732625
Кременчук3010
Хворі:
Україна375149
Кременчук1351
Одужало:
Україна345149
Кременчук1577
Померло:
Україна12327
Кременчук82
Кременчук, Спорт, Топ-новость, Фотоколекція

«Кремінь» програв «Волині», але зміг забити гол престижу

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 650 Коментарів: 2

 Кременчужани зіграли заключну гру в осінній частині чемпіонату
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 30 листопада, футболісти «Кременя» зіграли заключну гру в осінній частині чемпіонату. У матчі проти луцької «Волині» підопічні Олександра Головка програли хрестоносцям. 


На відміну від «Кременя», який зіграв усі 16 календарних ігор, у «хрестоносців» дві поспіль пропущені гри через коронавірус в командах суперників («Прикарпаття» та «Чорноморець»).

 


«Кремінь» - «Волинь» - 1:2

Голи: Зубков 82 - Чеботаєв 53 (автогол), Оринчак 55 (пенальті)

«Кремінь»: Олійник, Брюхов (Геловані, 56), Зубков, Сантос (Курелєх 71), Чеботаєв, Норенков, Да Сильва, Головко, Островський, Сорокін, Кривенко (Бичков 60) Запасні: Данкович, Мурашов, Молько, Мягков. Головний тренер: Олександр Головко

«Волинь»: Неділько, Сімінін, Войтіховський, Болденков (Приндета 31), Цюпа, Приймак, Чачуа (Никитюк 90+3), Ляшенко (Кизилатеш 64), Протасов, Хоменко (Мартинюк 78), Оринчак. Запасні: Коркодим, Сікорський, Бондаренко, Кобзар. Головний тренер: Василь Сачко


Головний арбітр: Ігор Бич (Київ)

Арбітри: Денис Кєскюла (Дніпропетровська обл.) та Максим Левченко (Кривий Ріг)

4-й арбітр: Павло Плєшко (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Валерій Лисакевич (Харків)

Коментарі головних тренерів команд після матчу:


Коли команда піде у відпустку, чи вирішено хто покине команду та як оцінює головний тренер осіннє півріччя читайте на нашому сайті найближчим часом.

ПО ТЕМІ:

Початок другого кола та зимової паузи: «Кремінь» приймає «Волинь»

«Кремінь» в боротьбі поступився «Альянсу»

Головко vs Сачко: «Кремінь» у меншості в гольовій перестрілці переміг «Волинь»

2
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко Джерело відео: Kremen TV
Теги: футбол Кремінь Волинь
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

51
Athom_one:
Сьогодні, 17:32

"але зміг забити гол престижу" - ну и что с того гола престижа в заголовке статьи? За него очки не дают!


3 0
48
FanFootball:
Сьогодні, 21:44

Цитата: Athom_one

"але зміг забити гол престижу" - ну и что с того гола престижа в заголовке статьи? За него очки не дают!

За него дают кликабельность Телеграфу


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх