«Кремінь» програв «Волині», але зміг забити гол престижу

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 650 Коментарів: 2









































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 30 листопада, футболісти «Кременя» зіграли заключну гру в осінній частині чемпіонату. У матчі проти луцької «Волині» підопічні Олександра Головка програли хрестоносцям.





На відміну від «Кременя», який зіграв усі 16 календарних ігор, у «хрестоносців» дві поспіль пропущені гри через коронавірус в командах суперників («Прикарпаття» та «Чорноморець»).





«Кремінь» - «Волинь» - 1:2

Голи: Зубков 82 - Чеботаєв 53 (автогол), Оринчак 55 (пенальті)

«Кремінь»: Олійник, Брюхов (Геловані, 56), Зубков, Сантос (Курелєх 71), Чеботаєв, Норенков, Да Сильва, Головко, Островський, Сорокін, Кривенко (Бичков 60) Запасні: Данкович, Мурашов, Молько, Мягков. Головний тренер: Олександр Головко

«Волинь»: Неділько, Сімінін, Войтіховський, Болденков (Приндета 31), Цюпа, Приймак, Чачуа (Никитюк 90+3), Ляшенко (Кизилатеш 64), Протасов, Хоменко (Мартинюк 78), Оринчак. Запасні: Коркодим, Сікорський, Бондаренко, Кобзар. Головний тренер: Василь Сачко





Головний арбітр: Ігор Бич (Київ)

Арбітри: Денис Кєскюла (Дніпропетровська обл.) та Максим Левченко (Кривий Ріг)

4-й арбітр: Павло Плєшко (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Валерій Лисакевич (Харків)

Коментарі головних тренерів команд після матчу:





Коли команда піде у відпустку, чи вирішено хто покине команду та як оцінює головний тренер осіннє півріччя читайте на нашому сайті найближчим часом.