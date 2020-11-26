В Україні черговий рекорд виявлених випадків COVID-19 за добу – 16 218

16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 069 осіб;
- летальних випадків – 192;
- одужало – 8 843 особи;
- здійснено тестувань за добу – 72 789 (зокрема методом ПЛР – 46 005, методом ІФА – 26 784).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 693 407 осіб;
- одужало – 326 238 осіб;
- летальних випадків – 11 909;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), м. Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 65 539 випадків;
- Вінницька область – 16 710 випадків;
- Волинська область – 23 273 випадки;
- Дніпропетровська область – 34 888 випадків;
- Донецька область – 21 786 випадків;
- Житомирська область – 28 481 випадок;
- Закарпатська область – 22 748 випадків;
- Запорізька область – 28 229 випадків;
- Івано-Франківська область – 34 696 випадків;
- Київська область – 35 235 випадків;
- Кіровоградська область – 4 824 випадки;
- Луганська область – 6 061 випадок;
- Львівська область – 44 509 випадків;
- Миколаївська область – 17 167 випадків;
- Одеська область – 41 501 випадок;
- Полтавська область – 20 701 випадок;
- Рівненська область – 29 875 випадків;
- Сумська область – 26 590 випадків;
- Тернопільська область – 27 050 випадків;
- Харківська область – 54 028 випадків;
- Херсонська область – 9 633 випадки;
- Хмельницька область – 28 350 випадків;
- Черкаська область – 21 402 випадки;
- Чернівецька область – 33 018 випадків;
- Чернігівська область – 17 113 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 20 701 випадок захворювання на COVID-19.
Одужали 10 923 (+384) жителі області, продовжують лікування 9 341 людина, зокрема 169 дітей.
Всього зареєстровано 437 летальних випадків, нових – 12 (Полтава – 4; Горішні Плавні – 2; Миргород; Глобинський, Миргородський, Пирятинський, Полтавський, Шишацький райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 497.
Загальна кількість виявлених випадків:
- Полтава – 9 293 (174 нові випадки),
- Кременчук – 2 709 (66 нових випадків),
- Горішні Плавні – 839 (29 нових випадків),
- Миргород – 798 (20 нових випадків),
- Полтавський район – 768 (5 нових випадків),
- Лубни – 498 (12 нових випадків),
- Зіньківський район – 489 (3 нові випадки),
- Лохвицький район – 483 (31 новий випадок),
- Котелевський район – 440 (14 нових випадків),
- Глобинський район – 342 (1 новий випадок),
- Новосанжарський район – 333 (20 нових випадків),
- Диканський район – 321 (6 нових випадків),
- Кременчуцький район – 293 (5 нових випадків),
- Карлівський район – 246 (2 нові випадки),
- Пирятинський район – 238 (29 нових випадків),
- Шишацький район – 235 (7 нових випадків),
- Великобагачанський район – 232 (9 нових випадків),
- Хорольський район – 228 (24 нові випадки),
- Кобеляцький район – 222 (5 нових випадків),
- Решетилівський район – 212 (6 нових випадків),
- Гадяч – 193 (6 нових випадків),
- Миргородський район – 193 (6 нових випадків),
- Чутівський район – 169,
- Лубенський район – 148 (5 нових випадків),
- Машівський район – 144 (1 новий випадок),
- Семенівський район – 136 (1 новий випадок),
- Гадяцький район – 134 (7 нових випадків),
- Козельщинський район – 123 (2 нові випадки),
- Гребінківський район – 107,
- Оржицький район – 68,
- Чорнухинський район – 67 (1 новий випадок).
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 89,
- Гадяч – 82,
- Гадяцький – 51,
- Глобинський – 88,
- Гребінківський – 30,
- Диканський – 49,
- Зіньківський – 113,
- Карлівський – 115,
- Кобеляцький – 72,
- Козельщинський – 50,
- Горішні Плавні – 377,
- Котелевський – 114,
- Кременчук – 1 184,
- Кременчуцький – 173,
- Лохвицький – 112,
- Лубни – 188,
- Лубенський – 66,
- Машівський – 37,
- Миргород – 381,
- Миргородський – 83,
- Новосанжарський – 135,
- Оржицький – 21,
- Пирятинський – 180,
- Полтава – 4 947,
- Полтавський – 352,
- Решетилівський – 48,
- Семенівський – 45,
- Хорольський – 49,
- Чорнухинський – 15,
- Чутівський – 35,
- Шишацький – 60.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!