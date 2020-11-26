Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна677189
Кременчук2709
Хворі:
Україна348077
Кременчук1097
Одужало:
Україна317395
Кременчук1537
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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

В Україні черговий рекорд виявлених випадків COVID-19 за добу – 16 218

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 297 Коментарів: 1

 

На Полтавщині – 497

16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 069 осіб;
  • летальних випадків – 192;
  • одужало – 8 843 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 72 789 (зокрема методом ПЛР – 46 005, методом ІФА – 26 784).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 693 407 осіб;
  • одужало – 326 238 осіб;
  • летальних випадків – 11 909;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), м. Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 65 539 випадків;
  • Вінницька область – 16 710 випадків;
  • Волинська область – 23 273 випадки;
  • Дніпропетровська область – 34 888 випадків;
  • Донецька область – 21 786 випадків;
  • Житомирська область – 28 481 випадок;
  • Закарпатська область – 22 748 випадків;
  • Запорізька область – 28 229 випадків;
  • Івано-Франківська область – 34 696 випадків;
  • Київська область – 35 235 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 824 випадки;
  • Луганська область – 6 061 випадок;
  • Львівська область – 44 509 випадків;
  • Миколаївська область – 17 167 випадків;
  • Одеська область – 41 501 випадок;
  • Полтавська область – 20 701 випадок;
  • Рівненська область – 29 875 випадків;
  • Сумська область – 26 590 випадків;
  • Тернопільська область – 27 050 випадків;
  • Харківська область – 54 028 випадків;
  • Херсонська область – 9 633 випадки;
  • Хмельницька область – 28 350 випадків;
  • Черкаська область – 21 402 випадки;
  • Чернівецька область – 33 018 випадків;
  • Чернігівська область – 17 113 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 20 701 випадок захворювання на COVID-19.


Одужали 10 923 (+384) жителі області, продовжують лікування 9 341 людина, зокрема 169 дітей.


Всього зареєстровано 437 летальних випадків, нових – 12 (Полтава – 4; Горішні Плавні – 2; Миргород; Глобинський, Миргородський, Пирятинський, Полтавський, Шишацький райони).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 497.


Загальна кількість виявлених випадків:

  • Полтава – 9 293 (174 нові випадки),
  • Кременчук – 2 709 (66 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 839 (29 нових випадків),
  • Миргород – 798 (20 нових випадків),
  • Полтавський район – 768 (5 нових випадків),
  • Лубни – 498 (12 нових випадків),
  • Зіньківський район – 489 (3 нові випадки),
  • Лохвицький район – 483 (31 новий випадок),
  • Котелевський район – 440 (14 нових випадків),
  • Глобинський район – 342 (1 новий випадок),
  • Новосанжарський район – 333 (20 нових випадків),
  • Диканський район – 321 (6 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 293 (5 нових випадків),
  • Карлівський район – 246 (2 нові випадки),
  • Пирятинський район – 238 (29 нових випадків),
  • Шишацький район – 235 (7 нових випадків),
  • Великобагачанський район – 232 (9 нових випадків),
  • Хорольський район – 228 (24 нові випадки),
  • Кобеляцький район – 222 (5 нових випадків),
  • Решетилівський район – 212 (6 нових випадків),
  • Гадяч – 193 (6 нових випадків),
  • Миргородський район – 193 (6 нових випадків),
  • Чутівський район – 169,
  • Лубенський район – 148 (5 нових випадків),
  • Машівський район – 144 (1 новий випадок),
  • Семенівський район – 136 (1 новий випадок),
  • Гадяцький район – 134 (7 нових випадків),
  • Козельщинський район – 123 (2 нові випадки),
  • Гребінківський район – 107,
  • Оржицький район – 68,
  • Чорнухинський район – 67 (1 новий випадок).

 

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 89,
  • Гадяч – 82,
  • Гадяцький – 51,
  • Глобинський – 88,
  • Гребінківський – 30,
  • Диканський – 49,
  • Зіньківський – 113,
  • Карлівський – 115,
  • Кобеляцький – 72,
  • Козельщинський – 50,
  • Горішні Плавні – 377,
  • Котелевський – 114,
  • Кременчук – 1 184,
  • Кременчуцький – 173,
  • Лохвицький – 112,
  • Лубни – 188,
  • Лубенський – 66,
  • Машівський – 37,
  • Миргород – 381,
  • Миргородський – 83,
  • Новосанжарський – 135,
  • Оржицький – 21,
  • Пирятинський – 180,
  • Полтава – 4 947,
  • Полтавський – 352,
  • Решетилівський – 48,
  • Семенівський – 45,
  • Хорольський – 49,
  • Чорнухинський – 15,
  • Чутівський – 35,
  • Шишацький – 60.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

598
evil:
Сьогодні, 11:11

Кретин выходного дня - бессмысленная затея от квартальных дуралеев. Это уже факт. Нужно было вводить полный локдаун. Просто рояльный виртуоз квартального шапито все никак не наиграется со своим шутовским рейтингом. Ну и на великому крадівництві просрали все деньги. Казна не просто пустая. Казна в минусе. Огромном минусе. Ну как, 73%? Смешно? Ржите! Скоро еще "подарки" в платежках подойдут...Всех "ржунов" с подозрениями на тесты ПЛР направляют? Или рассказывают байки, что если пропало обоняние и вкус - это еще не значит что covid, и тесты не нужны?


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