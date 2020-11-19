Новий антирекорд у Кременчуці: 102 нові випадки COVID-19 за добу

Сьогодні, 21:45 Переглядів: 733

21 листопада в місті зареєстровано 102 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу, повідомила пресслужба виконкому. На сьогодні це найбільша кількість хворих за добу за період епідемії.

Захворіли шістдесят три жінки віком від 23 до 86 років та тридцять вісім чоловіків віком від 24 до 73 років. Також захворіла сімнадцятирічна дівчина.

90 пацієнтів із числа нових хворих перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. 12 лікуються в інфекційних шпиталях.

По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Один пацієнт за минулу добу помер.

Всього в місті з початку епідемії зареєстровано 2514 випадків COVID-19

Одужало 1365 осіб.

Померло 71.